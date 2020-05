"Ślepnąc od świateł". Piorun i Dario powracają w "#Hot16Challenge". Jak wygląda rap z kwarantanny?

Jesteście fanami serialu "Ślepnąc od świateł"? Jeżeli tak, a produkcja HBO Polska podbiła serca wielu widzów, to nie możecie przegapić krótkiego powrotu Pioruna i Daria! Zobaczcie, jak wygląda rap z kwarantanny!

"#Hot16Challenge" to akcja, która zatacza coraz szersze kręgi. Do wymyślonej przez rapera Solara akcji przyłączyła się większość polskich raperów, część polskich aktorów oraz wokalistów, a ostatnio także politycy z Januszem Korwin-Mikkem oraz prezydentem Andrzej Dudą na czele.

Do tego należy doliczyć... postaci z seriali. Zaczęło się od Spejsona z "Blok Ekipy", którego nominował raper Fokus, a teraz swoje trzy grosze do akcji dołożyli bohaterowie głośnego serialu HBO Polska "Ślepnąc od świateł", czyli Piorun oraz Dario! Występu, w którym Krzysztof Skonieczny oraz Jan Frycz pokazują, jaki mają stosunek do COVID-19, nie da się opisać jednym zdaniem, to po prostu trzeba zobaczyć!

Jak Piorun i Dario chcieliby rozprawić się z pandemią koronawirusa? Jak wygląda rap z kwarantanny? Sprawdźcie!