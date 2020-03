"Sloborn". Niemcy nakręcili w Polsce serial o śmiercionośnej epidemii! Filmowcy przewidzieli przyszłość?

Chociaż może wydawać się to nieprawdopodobne, to wygląda na to, że niestety filmowcy przewidzieli przyszłość... Kilka miesięcy temu Niemcy nakręcili w Polsce serial o... śmiercionośnej epidemii! Zobaczcie zwiastun serialu "Sloborn".

"Sloborn" to niemiecki serial katastroficzny. Niewielką wyspę na Morzu Północnym - w którą wcielił się polski Puck - atakuje śmiercionośny wirus. Jak w tej sytuacji poradzą sobie mieszkańcy? Z pandemią będą musieli zmierzyć się bohaterowie, w których wcielą się m.in. Alexander Scheer, Wotan Wilke Möhring, Laura Tonke, Roland Møller, Emily Kusche, Lea van Acken oraz Marc Benjamin. W Polsce powstał niemiecko-duński serial katastroficzny! Filmowcy niechcący przewidzieli epidemię koronawirusa?Zobacz więcej "Sloborn" to niemiecko-duńska produkcja, za reżyserię której odpowiadają Christian Alvart oraz Adolfo J. Kolmerer. Większość zdjęć do serialu powstała w polskich nadmorskich miejscowościach, które na czas zdjęć musiały zamienić się w fikcyjną miejscowość o nazwie "Sloborn". Produkcja ma liczyć 8 odcinków i data jej premiery jeszcze nie jest znana. Początkowo producenci chcieli serial zaprezentować latem tego roku, ale w czasie, gdy na świecie szaleje prawdziwa epidemia, nie wiadomo czy ten termin zostanie utrzymany.