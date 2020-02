"Sloborn". W Polsce powstał niemiecko-duński serial katastroficzny! Filmowcy niechcący przewidzieli epidemię koronawirusa?

Uwielbiacie klimat niemieckiego serialu "Dark"? A może wciągnął was "The Rain"? Już wkrótce otrzymacie kolejną mroczną serialową propozycję, bowiem w Polsce nakręcono niemiecko-duński serial katastroficzny pt. "Sloborn"! Filmowcy niechcący przewidzieli epidemię koronawirusa?

"Sloborn" to niemiecko-duńska produkcja, za reżyserię której odpowiadają Christian Alvart oraz Adolfo J. Kolmerer. Większość zdjęć do serialu powstała nad polskim morzem, filmowcy odwiedzili m.in. Puck, a tam pucki ratusz czy Muzeum Ziemi Puckiej.

"Sloborn" to niemiecki serial o zabarwieniu katastroficznym. Niewielką wyspę na Morzu Północnym - w którą wcielił się właśnie Puck - cichaczem zaatakuje śmiercionośny wirus. Jak w tej sytuacji odnajdą się ludzie? Na ekranie pojawi się kilku bohaterów, w których wcielą się m.in. Alexander Scheer, Wotan Wilke Möhring, Laura Tonke, Roland Møller, Emily Kusche, Lea van Acken oraz Marc Benjamin.

Produkcja ma liczyć 8 odcinków i antenie niemieckiego ZDF zadebiutuje latem 2020 roku. Czy trafi do Polski? Tego jeszcze nie wiemy, chociaż można spekulować, że międzynarodową dystrybucją serialu zainteresuje się Netflix. Nie są to jednak potwierdzone informacje, aczkolwiek Christian Alvar ostatnio współpracował z amerykańską platformą przy serialu "Dogs of Berlin".