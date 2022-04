"Ślub od pierwszego wejrzenia 2". Agnieszka Antosik jest teraz nie do poznania! Po emisji show TVN przeszła ogromną metamorfozę!

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to program, który z edycji na edycję wzbudza coraz większe zainteresowanie widzów. Jego uczestnicy zaczynają robić influencerskie kariery i często zmieniają się w typowe instagramowe słupy reklamowe. Jednak nie wszystkim uczestnikom zależało na popularności. Niektórzy z nich zdecydowanie woleli po emisji show TVN usunąć się w cień! Właśnie tak zrobiła Agnieszka Antosik ze "ŚOPW 2", która przeszła ogromną metamorfozę!

Agnieszka Antosik ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 2" zmieniła się nie do poznania!

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to program, którego przedstawiać nie trzeba. Na antenie telewizji TVN właśnie emitowana jest już 7. (!) edycja kontrowersyjnego show i nic nie zapowiada, aby na tym miało się skończyć. Część uczestników "ŚOPW" postanowiła wykorzystać oraz zmonetyzować swoją popularność, przez co niejako stali się internetowymi celebrytami. Jednak nie wszystkim zależy na rozgłosie.

Jedną z uczestniczek, która zdecydowanie stroniła od mediów oraz spotkań z pozostałymi uczestnikami tvnowskiego show jest Agnieszka Antosik, która brała udział w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia 2". Show emitowane było w 2017 roku i na jego antenie Agnieszka poślubiła Marcina Wichrowskiego, który początkowo sprawiał wrażenie mężczyzny idealnie dobranego do Agnieszki. Dogadywali się i wyglądało na to, że to małżeństwo ma szansę się udać. Niestety, chociaż w dniu decyzji postanowili pozostać małżeństwem, niedługo później podjęli jednak decyzję o rozstaniu.

Dzisiaj Agnieszka Antosik i Marcin Wichrowski nie mają ze sobą kontaktu. Każde z nich poszło w swoją stronę. Agnieszka wzięła życia we własne ręce i zamiast budować internetowy fejm, postanowiła rozwinąć swoją działalność biznesową. Kobieta, która prowadziła szkołę językową, dzisiaj zajmuje się również wyjazdami wakacyjnymi oraz językowymi obozami dla dzieci. Do tego organizuje również warsztaty dla dorosłych, a prywatnie interesuje się podróżami.

Warto dodać, że Agnieszka już nie wygląda tak, jak w 2. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Krótkie włosy to już przeszłość! Zamiast tego możemy podziwiać bardzo długie włosy Agnieszki, które zapewne były zapuszczane przez ostatnie lata. Ta przemiana robi wrażenie! Widać również, że Agnieszka znalazła szczęście w życiu osobistym! Od 2018 roku jest w szczęśliwym związku!

ZOBACZCIE, JAK ZMIENIŁA SIĘ AGNIESZKA ANTOSIK ZE "ŚOPW 2"!