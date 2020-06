"Ślub od pierwszego wejrzenia 3". Martyna Końca w końcu znalazła miłość! Fani spekulują, kim jest jej ukochany!

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to program, który polaryzuje widownię. Z jednej strony kontrowersje związane z motywem wzięcia ślubu z osobą nieznajomą, a z drugiej to zawsze niesie ryzyko, że partner bądź partnerka mocno nie będą do siebie pasować. Właśnie w takiej sytuacji w 3. edycji show była Martyna Końca, która w końcu znalazła miłość!

Martyna Końca była jedną z najbardziej charyzmatycznych uczestniczek programu "Ślub od pierwszego wejrzenia 3". Eksperci jednak niezbyt dobrze dobrali jej męża, więc jej relacja z Przemkiem bardzo iskrzyła, ale nie tak, jak życzyliby sobie tego eksperci. Nie dość, że mąż wizualnie nie podobał się żonie, to jeszcze jego zachowanie również odpychało Martynę. Po skończeniu emisji programu widać było, że Martyna jest zawiedziona swoim udziałem w programie. Mimo wszystko jednak zaprzyjaźniła się z częścią uczestników poprzednich edycji show, którzy spotykają się do tej pory, a teraz dodatkowo... w końcu znalazła miłość! Martyna Końca jest już po rozwodzie? Co z rozwodem Agaty Ząbczyk? [WIDEO+DUŻO ZDJĘĆ]Zobacz więcej Martyna Końca na swoim Instagramie opublikowała wspólne zdjęcie ze swoim chłopakiem! Fani od razu zaczęli spekulacje, kim jest nowy ukochany Martyny. Części z nich przypominał on Marcina Wichrowskiego z 2. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", jednak sam Marcin zdementował te rewelacje. Mimo wszystko fani i tak są zachwyceni tym, że Martyna znalazła miłość! Nareszcie szczesliwa ❤️ W końcu widzę uśmiech i szczęście na twarzy 😍 dużo miłości życzę Wam obojgu ❤️ Gratulacje zasługujesz na szczęście 😉😉 kto kolwiek się tam kryje 😉😉 bo tutaj już ktoś wspomn że może Marcin W. No fajnie 😍 kolejni szczęśliwi i tak trzymać 👏