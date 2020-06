"Ślub od pierwszego wejrzenia 4". Adam jednak został ojcem? Plotki się potwierdziły?

Adam Miciak z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia 4" został ojcem? Takie plotki pojawiały się jeszcze przed emisją finałowego odcinka programu, jednak teraz wszystko wskazuje na to, że mamy ich potwierdzenie!

Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" został ojcem?

Portal Pudelek opublikował w poniedziałek, 15 czerwca, artykuł, w którym informuje, że Adam z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia 4" wkrótce zostanie ojcem, bowiem jego nowa partnerka, z którą przechadzał się po mieście w towarzystwie jej dziecka oraz niemowlaka w wózku, ma ciążowy brzuch.

Jak jednak słusznie zauważyli komentatorzy, a następnie portal Plotek.pl, to nie był ciążowy brzuch, tylko brzuch tuż po porodzie, co tłumaczyłoby obecność niemowlaka w wózku. Ten sam wózek na swoim Instastory pokazywał kilka dni temu Adam.

Wszystko więc wskazuje na to, że Adam Miciak niedawno został szczęśliwym ojcem! Oczywiście w sieci wciąż jest burza i na Adama spada lawina hejtu. Niektórzy sugerują, że zgłosił się do programu już w momencie, gdy jego partnerka była w ciąży! Jest to oczywistą bzdurą, bowiem program był realizowany w ubiegłym roku. Zresztą głos w tej sprawie obecna partnerka Miciaka, która napisała:

Jest! W końcu ktoś, kto wiele ile trwa ciąża. Brawo! (...) To ciekawe ile twoja ciąża trwała, jak uważasz, że on zrobił dziecko po czym zgłosił się do programu, który był nagrywany ponad rok temu, a zgłoszenia były jeszcze wcześniej. To może być hit.

Ponadto nowa dziewczyna Adama zdementowała plotki, że jest jego byłą dziewczyną, do której rzekomo miałby wrócić.

nie bylam, nie jestem i nie będę jego ex pozdrawiam i podziwiam za wiare w historie stworzone przez ludzi którzy ani razu nas nawet na oczy nie widzeli. (...) no wlasnie ludzie nie rozumieją i pytanie skad informacja ze Adam mial kogos biorąc udzial w programie? I to w dodatku ze mną? Bo ja nie kojarze takiego faktu

Co o tym sądzicie? Adam sprawdzi się w roli ojca?

Źródło: TVN7/x-news