"Ślub od pierwszego wejrzenia 4". Adam odpowiada hejterom! Telewizja TVN nie pokazała wszystkiego?

Adam i Asia byli najbardziej kontrowersyjną parą 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Pozostałe dwie pary wydawały się praktycznie od początku idealnie dobrane, natomiast w przypadku Adama i Asi eksperci ewidentnie przestrzelili...

Pomiędzy Adamem i Asią praktycznie nie było żadnej bliskości. Chociaż kobieta próbowała się zbliżyć do mężczyzny, to ten był w stosunku do niej bardzo zachowawczy, często zachowując się tak, jakby obecność żony obok była mu zupełnie obojętna. Jednak czarę goryczy przelał finał "Ślubu od pierwszego wejrzenia 4", gdzie Asia wyraziła chęć na kontynuowanie małżeństwa, natomiast Adam... poprosił o rozwód, argumentując to tym, że chce jeszcze lepiej poznać partnerkę.

Para spotkała się miesiąc później, gdzie okazało się, że Adam nie zrobił nic, aby mieć kontakt z Asią. W dodatku w rozmowie z ekspertem przyznał, że nie zamierza kontynuować tej znajomości z powodów rodzinnych, o których nie chce mówić.

Asia nie ukrywała, że czuje się oszukana przez męża, który nie był wobec niej szczery. Teraz na te wszystkie oskarżenia postanowił odpowiedzieć sam Adam, który dodatkowo jest zalewany falą hejtu. Mężczyzna w mediach społecznościowych napisał (pisownia oryginalna):

hejtminiegra 😃 smiesznecopiszecie🤣😂 jasieniemartwie 🤗 korzystajzżycia 🍸🍹🍯🍰🍻@#$% final final i po finale...emocje Was nie opuszczają tak jak nie opuszcza mnie ochota powiedzieć wszystko jak to wygląda po za kamerami. Rozumiem, że oceniacie to co Tv pokazała lecz szkoda że nie pokazali wszystkiego. Ciekaw jestem jak byście mnie oceniali, gdybym słuchał rad jednego z Ekspertów i potraktował Asie tak jak mi doradził...Pytacie jak to możliwe że dostałem się przez tyle castingów...sam nie wiem gdyż jednego z Ekspertów poznałem dopiero w dniu decyzji takze sami sobie możecie odpowiedzieć na te pytanie. Pamiętajcie, że TV pokaze to co chce pokazać bo wiadomo show musi zarobić a gdy jest nudno to trzeba zrobić aby były fajerwerki. Pozdrawiam wszystkich hejterow oraz tych co mile słowo napisza na priv. Miłego weekendu