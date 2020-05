"Ślub od pierwszego wejrzenia 4". Adam twierdzi, że jeden z ekspertów wulgarnie namawiał go do seksu z Asią! Głos zabrał Piotr Mosak, a do dyskusji włączył się Krzysztof z 2. edycji programu!

Afery wokół Adama Miciaka z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia 4" ciąg dalszy. Uczestnik show TVN w jednym z komentarzy napisał, że jeden z ekspertów wulgarnie namawiał go do seksu z Asią! Głos zabrał Piotr Mosak, a do dyskusji włączył się Krzysztof z 2. edycji programu!

Adam Miciak umie zrobić zamieszanie wokół swojej osoby. Uczestnik programu "Ślub od pierwszego wejrzenia 4" najpierw wydał oświadczenie, że program został tak zmontowany, aby zmanipulować przekaz i pokazać go w ciemnym świetle, natomiast później w komentarzach... napisał, że jeden z ekspertów wulgarnie namawiał go do seksu z Asią!

Na reakcję Piotra Mosaka, eksperta programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", nie trzeba było długo czekać, jednak niedługo później mężczyzna skasował swój wpis. W pierwotnym wpisie Mosak wyjaśniał, że wszystkie rozmowy ekspertów są nagrywane i nie ma możliwości, aby powiedział mu coś poza kamerami. Na ten wpis zareagował Krzysztof z 2. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", który napisał Nie wierzę co czytam. Później Mosak zmienił wpis, który teraz brzmi następująco:

Przepraszam za zmianę posta, ale dyskusje gdzieś uciekały różnie go interpretując. Nie to było moim celem. Jeszcze raz, ciut prościej i szerzej. Jestem przeciwnikiem hejtowania kogokolwiek. Nie lubię, nie podoba mi się to. Tym bardziej jeśli za hejtem idą groźby karalne. Tak nie powinno być i nikt o siebie i swoją rodzinę nie powinien się bać. Dlatego proszę o nie atakowanie w żaden sposób uczestników programów telewizyjnych. Natomiast jeśli chodzi o to co, jako ekspert ŚoPW, mówię do uczestników to wszystko jest nagrane i udokumentowane. Na pewno nie namawiam, w dodatku wulgarnie, do zmuszania partnerów do czynności seksualnych. Pozdrawiam serdecznie.

W komentarzach dodatkowo PIotr Mosak dodał:

Adama wypowiedzi mogły być podyktowane stresem, nagonką, odwróceniem uwagi. Ja nie czuję się urażony bo nie mam sobie nic do zarzucenia, a zdaję sobie sprawę w jakiej trudnej sytuacji potrafią znaleźć się uczestnicy po programie gdy uaktywniają się w internecie. Przykro mi, że i jemu i innym grozi się, hejtuje czy powiela nieprawdy. Poza tym nie wiemy kogo miał na myśli. Ekspertów jest trzech. A może chciał odwrócić uwagę od kogoś z ekipy z kim rozmawiał? Są to dywagacje nic nie wnoszące, a tylko niepotrzebnie robiące zamęt wokół uczestników. Moją rolą jest pomagać. Adamie nie martw się. Jestem z Tobą, tak jak z każdym z uczestników. (...) Napisałem post o dokumencie i Krzysiek napisał "Nie wierzę". Wyjaśnił, że nie wierzy, że nie odniosłem się do hejtu. Dlatego usunąłem post, a nie komentarz, i dopisałem mój stosunek do hejtu. Jest od Krzyśka "serduszko".

Do zmienionego wpisu odniósł się również Krzysztof ze "Ślub od pierwszego wejrzenia 2":

Piotr i w tym momencie pokazałeś właśnie wielkie serducho i za to bardzo szanuję w jaki sposób pięknie ukazałeś ten post.. Przeszedłem przez hejt związany z programem jak każdy uczestnik. Nie grożono Mi co prawda ( chyba, że taksówkarz, któremu podczas kręcenia programu wybiłem szybę jak ubliżał Paulinie ale się delikatnie pan wycofał i w dalszym ciągu mija mnie szerokim łukiem.) innym tak z tego nawet co pamiętam w edycji 2 bodajże Grzesiek bądź Marcin stali się ofiarami takimi jak Adam. Nie rozumiem dlaczego bycie fajnym psełdocelebrytom sprawia uśmiech i zabawę pod ich postami jeśli ktoś ubliża innemu uczestnikowi.. Kółko wzajemnej adoracji rodzinki kolegów z programu, która sztucznie pompuje obraz siebie i swoich relacji a nie zwraca uwagi na poziom zachowania higieny pod swoimi postami dotyczących hejtu i nienawiści jest obrzydliwym zachowaniem.. Program jest eksperymentem i nikt nikogo nie zmusza i jest do dobrowolny wybór co w życiu po tym eksperymencie chce się robić więc pozostaje życzyć sukcesów i powodzenia.. Bycie wolnym i bezpiecznym to bycie sobą.. A jeśli koledzy z programu nie widzą problemu i chcą pisać bądź podkręcać hejt z miłą chęcią przekaże i odniosę się jak to jest być w kółku wzajemnej adoracji może wtedy przestaną błaznować i wiele osób ujrzy światło dzienne napompowanego świata złudzeń psełdocelebrytów. #stophejt #żyjcieszczęśliwie

