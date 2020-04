"Ślub od pierwszego wejrzenia 4". Adam zawiedziony doborem partnerki! Nie chciał mieć starszej żony! Co na to Joanna?

W 4. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" jedną ze skojarzonych przez ekspertów par są Joanna i Adam. Świeżo upieczony małżonek przyznał, że jest zawiedziony doborem partnerki. Okazuje się, że nie chciał mieć starszej od siebie żony!

Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zawiedziony Joanną?

Joanna i Adam to obok Agnieszki i Wojtka oraz Oliwii i Łukasza para, która została skojarzona ze sobą przez ekspertów programu "Ślub od pierwszego wejrzenia 4". Wiedzieliśmy już ich ślub i wesele, a także pierwsze dni w podróży poślubnej. Siostra Adama od początku powtarzała mu, że powinien zacząć się starać, bo Joanna wygląda na wspaniałą kobietę. On jednak ma pewne wątpliwości.

Po weselu małżonkowie polecieli na Majorkę. W podróży ujawniły się pierwsze zgrzyty. Oboje stronią od czułych gestów, wciąż zachowują spory dystans wobec siebie. Podczas jednej z bardziej osobistych rozmów, Asia wyznała, że swego czasu myślała o wyjeździe z rodzinnego Jastrzębia, ale nie wyjawiła Adamowi powodów swoich rozterek. Widzowie dowiedzieli się, że miało to związek z jej byłym partnerem. "Dla mnie to życiowa porażka, że się potoczyło, jak się potoczyło - powiedziała.

Na jaw wychodzą też powoli różnice w zainteresowaniach Joanny i Adama. Kiedy on chciał iść wieczorem na dancing, ona stwierdziła, że jest już zmęczona i chce iść spać. Adam przyznał przed kamerę, że Asia nie jest jego "ideałem kobiety". "Nie ukrywałem, jak rozmawiałem z Asią, że nie jest kobietą z ankiet. To jest kwestia wieku. Napisałem górną granicę 26 lat, a okazuje się, że mam żonę starszą od siebie". "Bardziej się skupiam na tym, żeby go poznać. Bo jest tego wart" - stwierdziła Joanna. Przypomnijmy, że Adam ma 31 lat, a jego żona - 32 lata.

