"Ślub od pierwszego wejrzenia 4". Agnieszka cierpiała na depresję? Żona Wojtka poruszyła bardzo ważny temat!

Depresja dotyka coraz więcej osób. Poważna choroba powoli przestaje być jednak tematem tabu. Wątek walki z depresją poruszała ostatnio w show-biznesie młodziutka aktorka Julia Wróblewska. Wcześniej o depresji mówili m.in. Edyta Bartosiewicz, Małgorzata Foremniak, Danuta Stenka czy Michał Czernecki.

Głos w sprawie depresji zabrała również Agnieszka z 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Żona Wojtka wyznała na Instagramie:

[...] Uważam, że temat depresji jest jeszcze w naszym społeczeństwie tematem tabu. Ważne jest, abyśmy nie przechodzili obok tego tematu obojętnie i obok osób, które są dotknięte depresją. [...] Temat ten może dotknąć każdego z nas. Mnie też on kiedyś dotknął. [...] Dobrze by było, gdybyśmy byli bardziej wyrozumiali dla siebie i mieli więcej empatii dla ludzi wokół nas. To nie boli, a świat staje się lepszy - powiedziała uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia".