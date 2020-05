"Ślub od pierwszego wejrzenia 4". Agnieszka i Wojtek będą opowiadać o swoim wspólnym życiu na YouTube! Fani zachwyceni!

Agnieszka Łyczakowska i Wojciech Janik z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia 4" postanowili kontynuować swoją przygodę z kamerą, co powinno ucieszyć fanów sympatycznej pary. Młode małżeństwo postanowiło założyć własny kanał na YouTube!

Agnieszka i Wojtek dzięki programowi "Ślub od pierwszego wejrzenia 4" zdobyli ogromną rzeszę fanów. Widzowie pokochali ich za naturalność i za to, że nigdy nic nie udali. To właśnie oni okazywali prawdziwe emocje, przez co dzisiaj są szczęśliwym małżeństwem.

Młoda para postanowiła kontynuować swoją przygodę z reality show, a mianowicie Wojtek i Agnieszka założyli kanał "Życie od pierwszego wejrzenia", gdzie będą opowiadać o sobie, o urokach oraz blaskach i cieniach małżeństwa. Sami tak piszą o swoim kanale:

Witamy na naszym kanale, gdzie dowiecie się co u Nas słychać... co działo się przez ostatni rok... z czym musieliśmy sobie poradzić.... i czy nadal nie opuszcza nas poczucie humoru :)

Fani są zachwyceni, że wciąż będą mogli niejako uczestniczyć w życiu Agnieszki i Wojtka. Pod pierwszym odcinkiem vloga można przeczytać m.in. (pisownia oryginalna):

Fajnie, że jesteście i będziecie tutaj! ❤️ Smutno mi było, że już was nie będziemy oglądać a tu taka niespodzianka 🤩 dużo miłości życzę! 🌷 Jesteście najlepsi

Ale fajnie, że zostajecie z Nami, w sieci! 🙂 Wszystkiego dobrego dla Was! 💓

Cudowni Jesteście! Cieszę się że bede mogła oglądać dalsze Wasze losy ❤ NIECH MOC BEDZIE Z WAMI 💜

Ale super, że założyliście kanał ❤️ uwielbiam was !! Może zrobicie jakiś odcinek o programie, jak to wyglądało od ''od kuchni", wasze odczucia po tym jak zobaczyliście odcinki vs. jaka była rzeczywistość, czy wszystko zostało pokazane 100% tak jak było, czy montowali jednak trochę inaczej :) jestem ciekawa waszej opinii i opowieść jak to wszystko widzicie po jakimś czasie :) pozdrawiam Was i życzę szczęścia ☺️☺️

Źródło: TVN7/x-news