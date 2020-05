"Ślub od pierwszego wejrzenia 4". Agnieszka i Wojtek planują ślub kościelny? Nie od początku wiedzieli, że ich związek przetrwa!

Agnieszka Łyczakowska i Wojciech Janik w 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od początku sprawiali wrażenie dobranej pary. Nikt nie był więc zaskoczony, gdy w finale programu oboje zdecydowali się pozostać w małżeństwie. Planują ślub kościelny?

"Ślub od pierwszego wejrzenia" - Agnieszka i Wojtek wciąż razem!

Wśród trzech par 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to Agnieszka Łyczakowska i Wojciech Janik niemal od początku byli dla widzów pewniakami - eksperci dobrze ich dobrali i pozostaną małżeństwem. Kiedy w finale programu potwierdzili tę tezę, nie decydując się na rozwód, chyba nikt nie był zaskoczony.

Dla Wojtka Agnieszka postanowiła przeprowadzić się z Łodzi do Krakowa. Niewiele myśląc spakował swoje rzeczy i wyjechała. Wojtek wielokrotnie powtarzał, że jest jej bardzo wdzięczny za ten krok. Teraz oboje przyznają, że miesiąc, który mieli dla siebie po ślubie był za krótki, aby mogli jednoznacznie stwierdzić, czy będą ze sobą do końca życia. Wspólnie postanowili więc dać sobie więcej czasu, dlatego w ostatnim odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie zdecydowali się na rozwód.

Tuż po emisji finału Wojtek opublikował w sieci post, w którym zauważył, że nie miał pewności, czy jego zgłoszenie do programu to dobry pomysł. "(...) dzisiaj już wiem, że warto iść śmiało przez życie i nie zastanawiać się co będzie jutro.....dzięki temu jutro wstanę u boku mojej ukochanej żony, szczęśliwy i pełen energii, że każdy następny Nasz wspólny dzień może być tylko lepszy i lepszy..." - napisał.

Z kolei w wywiadzie dla serwisu pomponik.pl, Agnieszka i Wojtek przyznali, że po roku od zakończenia eksperymentu, zastanawiają się nad ślubem kościelnym. Agnieszka podkreśliła jednak, że dla niej najważniejsze jest to, aby do ołtarza poprowadził ją jej tata. - Mogłabym iść w białym prześcieradle, a wesele moglibyśmy mieć na polu pod strzechą, byle tata doprowadził mnie do ołtarza - stwierdziła. Z kolei Wojtek przyznał, że chciałby, aby w przyszłości Agnieszka przyjęła jego nazwisko.

Źródło: TVN7/x-news