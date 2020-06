"Ślub od pierwszego wejrzenia 4". Agnieszka zaprezentowała się w nowej fryzurze. Żona Wojtka wygląda zupełnie inaczej!

Agnieszka z 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest inspiracją dla wielu kobiet. Niedawno uczestniczka telewizyjnego eksperymentu zaprezentowała się w nowej fryzurze. Na opublikowanym na profilu Wojtka w mediach społecznościowych zdjęciu widać, że Aga ma nowy kolor włosów oraz modną grzywkę.

Tak sobie leżę w łóżku i nie mogę spać pewnie dlatego bo jeszcze za wcześnie, ale właśnie znalazłem takie oto stare zdjęcie Rozpoznaje cię tą Panią za mną? Agusia czasami wpada na różne pomysły np. "Wojtek a jak bym sobie zrobiła grzywkę to co Ty na to?" A ja jak większość facetów (nie umiem sobie tego za bardzo wyobrazić) "No zrób jeśli chcesz"... No i kiedyś wróciła od fryzjera z grzywką... Dobrze jej było w grzywce? A wy Panowie też zawsze macie takie pytania od swoich kobiet, a Wy i tak nie wiecie czy jej będzie lepiej czy gorzej? - dopytywał swoich obserwatorów Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia".