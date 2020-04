"Ślub od pierwszego wejrzenia 4". Asia i Adam wezmą rozwód? Internauci nie mają wątpliwości!

Asia i Adam to jedna z par, którą wytypowali eksperci programu "Ślub od pierwszego wejrzenia 4". Asia ma 32 lata i od dłuższego czasu była samotna, co bardzo jej doskwierało. Jeszcze większy ból sprawiał fakt, że 10 lat spędziła w związku z niewłaściwym mężczyzną.

Czy 30-letni Adam z Opola to odpowiedzi wybranek dla Asi? Adam również jest sam po długoletnim związku, ale można odnieść wrażenie, że nadaje na zupełnie innych falach niż Asia. Ich ślub był ogromnym stresem dla obojga, dodatkowo należy pamiętać, że mama Asi była przeciwna jej udziałowi w eksprymencie.

Czy Asia i Adam znaleźli wspólne szczęście? Internauci niestety nie dają parze większych szans i są przekonani, że wkrótce dojdzie do rozwodu. W sieci możemy przeczytać (pisownia oryginalna):

brakuje mi w tej parze jakiegoś zainteresowania druga osobą... żadne nie zadaje pytań w druga stronę nawet czym się w życiu zajmują Adam z żartem humorem ale nie ma konkretów... chłopie weż się w garść bo teście Cie znajdą :) liczę że jednak kawałek szczerości padnie z ich strony czekam na to bo inaczej to nie ma sensu

Wizualnie nie pasują do sibie to widac ze strony jej Nie ma chemii

Uwazam ze Asia jest za fajna kobietka dla Adama 😐 nie pasuje do niej

Asia fajna kobietka ale on to klapa:/Wcale mi do siebie nie pasuja i raczej nic z tego nie bedzie...