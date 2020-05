"Ślub od pierwszego wejrzenia 4". Internauci hejtują Oliwię! Łukasz broni żony i ostro odpowiada!

Gdy jest się biernym obserwatorem, który bazuje wyłącznie na przekazie telewizyjnym, łatwo pochopnie wyciągnąć wnioski i stworzyć własną iluzję. Doskonale widać to w odbiorze Oliwii przez niektórych internautów, którzy w 24-latce z Gdańska nie widzą poważnej kobiety, lecz infantylną dziewczynę. Ale jaka jest prawda?

Ostatnio podobne głosy pojawiły się na instagramowym profilu męża Oliwii, Łukasza. Jedna z internautek napisała:

Ta twoja żona to może ładna ale powiem ci szczerze że po dwóch trzech latach chłopie będziesz miał jej dość charakter na partnerkę nie ma za ciekawy

Na reakcję Łukasza nie trzeba było długo czekać, co tylko wywołało ostrą dyskusję!

Jeśli potrafisz po kilkunastominutowym zmontowanym materiale w telewizji ocenić czyjś charakter, to myślę, że wróżbita Maciej właśnie znalazł godnego następcę. Pozdrawiam😉 - odpisał Łukasz

oglądałam każdą edycję i nie przypominam sobie żeby w jakiejkolwiek była kobieta która mówi do faceta jak do psa lub to dziecka a niestety tak jest odbiór nie tylko moje zdanie - skontrowała internautka.