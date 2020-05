"Ślub od pierwszego wejrzenia 4". Internauci nie mają już wątpliwości - Agnieszka i Wojtek są razem! Co ich zdradziło?

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wciąż są małżeństwem? Internauci nie mają co do tego wątpliwości. Twierdzą, że zdradziło ich najnowsze zdjęcie Agnieszki, które opublikowała w mediach społecznościowych.

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wciąż są razem?

Im bliżej finału 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", tym więcej domysłów widzów na temat tego, kto zdecydował się kontynuować związek, a kto jest już po rozwodzie. Najnowsze zdjęcie opublikowane w mediach społecznościowych przez Agnieszkę rozwiało wątpliwości części obserwatorów. Twierdzą, że małżeństwo z Wojtkiem trwa w najlepsze!

W swoim nowym poście Agnieszka wyznała, że lubi czytać książki. Zaprezentowała fotografię, na której widać kilka egzemplarzy, leżących na stoliku. Napisała przy tym (pisownia oryginalna):

Lubię książki, które pomagają mi poznać siebie... książki, które motywują, dają do myślenia i pomagają trochę odświeżyć umysł czy spojrzeć inaczej na świat☺️ Pamiętam moje pierwsze spotkanie z książką „Secret”... co jakiś czas wracam do niej i kiedy ją zamykam zawsze mam uśmiech na twarzy i jestem pełna pozytywnego nastawienia. Mi kiedyś pomogła inaczej spojrzeć na problemy może i Wam pomoże :) polecam. Wiem też, że ten rodzaj literatury ma swoich zwolenników jak i przeciwników, ale jeśli czasem kilka zdań z książki może polepszyć nam dzień czemu z tego nie skorzystać (...)

Dlaczego właśnie to zdjęcie jest według niektórych dowodem na to, że Agnieszka wciąż jest żoną Wojtka? Internauci dopatrzyli się, że stolik i podłoga mieszkania, które widoczne są na fotografii, do złudzenia przypominają te, które znajdują się w mieszkaniu Wojtka. W programie wielokrotnie było ono przecież pokazywane.

Czy faktycznie Agnieszka i Wojtek wciąż są razem? Widzowie nie ukrywają, że wyjątkowo dobrze życzą właśni tej parze. Jaki będzie finał? O tym przekonamy się już wkrótce!

