"Ślub od pierwszego wejrzenia 4". Joanna ma żal do Adama? Po raz pierwszy zabrała głos po finale!

Joanna Lazar po raz pierwszy po finale 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" skomentowała to, co wydarzyło się w programie. Czy ma żal do Adama? Jak interpretuje zachowanie swojego byłego męża?

Ślub od pierwszego wejrzenia" - Joanna komentuje finał programu

W finale 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" tylko jedna z trzech skojarzonych przez ekspertów par postanowiła się rozstać. Właściwie tylko jedna osoba z tej pary - Adam. Joanna stwierdziła bowiem, że miesiąc to zbyt krótko, aby poznać się nawzajem, dlatego miała nadzieję kontynuować znajomość ze swoim mężem. On zerwał z nią jednak wszelkie relacje.

Tydzień po finale Joanna po raz pierwszy skomentowała to, co się wydarzyło. W poście na swoim profilu w mediach społecznościowych zaznaczyła, że spływa do niej wiele wiadomości i dziękuje za słowa wsparcia, które otrzymała. "Jest Mi niezmiernie miło i ciepło na sercu odczytując każdą z wiadomości" - napisała. Czy odniosła się do zachowania Adama?

Mówi się, że milczenie jest złotem, także Ja ze swojej strony nie będę komentować zachowań drugiej strony. Jedyne co mam do powiedzenia jest to, że powierzyłam swoją osobę w 100 % ekspertom i nie żałuje tej decyzji. Zaufałam Im i byłam szczera w swoich zachowaniach i wypowiedziach. A sam eksperyment dodał Mi siły, wiary i pewności siebie. Mam większy dystans do siebie i otoczenia oraz często się uśmiecham.

Widzowie i fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie mają wątpliwości, że Adam nie był mężczyzną dla Joanny. Wszyscy życzą jej powodzenia w dalszych poszukiwaniach i zapewniają, że spotka na swojej drodze kogoś wyjątkowego.

Wskazuje się, że Asia już kogoś poznała i rozpoczęła nową znajomość. Sama zainteresowana nie potwierdza ani nie zaprzecza tym plotkom. Miejmy nadzieję, że tym razem to "ten jedyny"!

