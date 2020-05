"Ślub od pierwszego wejrzenia 4". Łukasz po raz pierwszy pokazał synka! Chłopiec skradł serca internautów!

W Dzień Matki 2020 Oliwia i Łukasz z 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zostali po raz pierwszy rodzicami. Poród przebiegł bez komplikacji, dlatego młoda mama mogła wrócić z synkiem szybko do domu. Tam czekał na nich dumny tata.

Już w czwartek (27.05) Łukasz opublikował na Instagramie pierwsze zdjęcie z synkiem.

Wiele osób mówiło mi że nie ma piękniejszego uczucia niż to kiedy trzyma się po raz pierwszy swoje dziecko. I wiecie co? Potwierdzam. Cały świat się wtedy zatrzymuje i liczy się tylko ten mały bobas, który jest wtulony w Ciebie. Nie da się opisać tego słowami, to trzeba przeżyć. Teraz dopiero poczułem się prawdziwym tatą. - napisał świeżo upieczony tata.