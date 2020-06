"Ślub od pierwszego wejrzenia 4". Łukasz pokazał zabawne zdjęcie z synem. Fani zachwyceni jego poczuciem humoru!

W czwartej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" poznaliśmy Oliwię Ciesiółkę i Łukasza Kuchtę, którzy zdecydowali się zostać w małżeństwie. Dziś są szczęśliwi i nawet niedawno zostali rodzicami!

Oliwia i Łukasz kontynuują program na własnych zasadach. Będą pokazywać swoje życie w sieci?Zobacz więcej

Oboje są zakochani w małym Franku i chętnie pokazują jego zdjęcia w sieci. Teraz Łukasz pokazał kolejną fotografię z synem, która rozbawiła fanów. Łukasz przebrał się za kelnera, który "zbiera zamówienie" od Franka.

To co zawsze Panie Franku? Czy może chciałby Pan spróbować jakiś naszych nowości?😁 Taki klient to skarb. Zawsze wraca i zawsze mu smakuje. Jedynie z napiwkami kiepsko, ale jego uśmiech nadrabia to z nawiązką 😄😄 - napisał pod zdjęciem.