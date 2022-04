"Ślub od pierwszego wejrzenia 4". Łukasz próbował odwiedzić syna. Musiała interweniować policja!

Wojna pomiędzy Łukaszem a Oliwią z 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" trwa w najlepsze. Mężczyzna opublikował w mediach społecznościowych post, w którym poinformował, że bezskutecznie próbował odwiedzić syna. Nie obyło się bez interwencji policji!

Oliwia i Łukasz ze "ŚOPW 4"

Niedawno o parze znanej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znów zrobiło się głośno za sprawą doniesień o ich aktualnej sytuacji w małżeństwie. Para zdecydowała się po zakończeniu programu pozostać razem i doczekali się nawet synka. Niestety krótko po narodzinach dziecka, Oliwia wyjawiła, że jej związek z Łukaszem należy już do przeszłości.

Od pewnego czasu trwa medialna przepychanka pomiędzy byłymi małżonkami. Łukasz twierdzi, że Oliwia utrudnia mu kontakty z synem. Z kolei Oliwia insynuuje, że Łukasz miał ją zdradzić.

Łukasz chciał odwiedzić syna. Musiała interweniować policja

Na łamach swoich mediów społecznościowych Łukasz wyznał, że zgodnie z postanowieniem sądu, próbował przed Wielkanocą zobaczyć się z synem Frankiem i zabrać go na święta do siebie. Pomimo decyzji sądu, Oliwia miała mu to uniemożliwić wzywając na miejsce zdarzenia policję. Finalnie mężczyzna miał nawet zobaczyć swojego syna. Ponadto jego zdaniem, nie zna on aktualnego miejsca pobytu swojej pociechy.

