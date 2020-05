"Ślub od pierwszego wejrzenia 4". Łukasz tajemniczo o związkach. Jego małżeństwo z Oliwią jednak przetrwało próbę czasu?

Małżeństwo Łukasza i Oliwii ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to wciąż wielka niewiadoma. Finał telewizyjnego eksperymentu zbliża się wielkimi krokami. Co prawda Oliwia i Łukasz częściej myślą o wspólnym zamieszkaniu, ale idzowie nadal nie widzą ich małżeńskiej przyszłości.

Para sukcesywnie podsyca też zainteresowanie wokół siebie. Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikował ostatnio tajemniczy wpis na Instagramie. Czy to kolejna próba droczenia się z fanami, a może zapowiedź tego, co wydarzy się w finale programu?

W związku jest trochę jak na tym zdjęciu. Schodek po schodku do góry. Za sobą widoki, które mogą rozproszyć, można zerknąć ale trzeba uważać by się nie potknąć. Można zawrócić i cieszyć się tym co już widzimy, ale wtedy nigdy nie osiągniemy szczytu, gdzie czeka nas nagroda w postaci "idealnego" związku - napisał Łukasz na Instagramie.