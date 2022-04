"Ślub od pierwszego wejrzenia 4". Łukasz zdradzał Oliwię? Mocne oskarżenia ze strony brata Oliwii!

Konflikt między bohaterami programu "Ślub od pierwszego wejrzenia 4" - Oliwią Ciesiółką i Łukaszem Kuchtą w pełni. Wkrótce byli małżonkowie walczą o dziecko i publicznie piorą brudy, a teraz mocne oskarżenia dorzucił do tego brat Oliwii, twierdząc, że... Łukasz zdradzał jego siostrę!

Łukasz zdradzał Oliwię ze "ŚOPW 4"? Mocne oskarżenia ze strony brata Oliwii!

Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta byli bohaterami programu "Ślub od pierwszego wejrzenia 4". To właśnie tam się poznali i jeszcze - jako nieznajomi - wzięli ślub.

Od początku było widać, że Łukasz i Oliwia są sobą zauroczeni, ale część widzów zwracała też uwagę, że pod względem charakterów ta dwójka dogaduje się dość średnio. I niestety, chociaż oboje postanowili po programie pozostać w małżeństwie, zaczęli wspólnie vlogować oraz doczekali się synka, to finalnie ich związek nie przetrwał.

Kilka miesięcy po narodzinach syna, Oliwia poinformowała, że jej relacja z Łukaszem to już przeszłość. I gdy już wydawało się, że rozstali się w zgodzie i potrafią się dogadać odnośnie do opieki nad dzieckiem, to prawda okazała się kompletnie inna! W ostatnich dniach Łukasz oraz jego mama poinformowali cały Internet o tym, że Oliwia nie chce umożliwić im spotkania z dzieckiem. Teraz Łukasz tłumaczy się ze swojej desperackiej reakcji:

Witajcie, chciałbym w tym miejscu podziękować za wszelkie słowa wsparcia i otuchy w tej wyjątkowo trudnej dla mnie sytuacji. A jest ich tyle że nie sposób wszystkich przeczytać w natłoku codziennych obowiązków. Niestety, ale na chwilę obecną moje kontakty z Frankiem nie są jeszcze prawnie uregulowane przez co nie mam możliwości ich wyegzekwowania. Są one uzależnione więc od dobrej woli Oliwii lub jej braku. Mój ostatni post był aktem desperacji oraz wynikał z poczucia bezsilności, ale jego celem było wyłącznie zwrócenie uwagi na problem alienacji rodzicielskiej i powagę tego problemu. Na dzień dzisiejszy niczego bardziej nie pragnę jak po prostu zobaczyć się z synem i go przytulić. Mam nadzieję, że nastąpi to już w niedalekiej przyszłości.

Nowe spojrzenie na konflikt wkrótce byłych małżonków rzucił brat Oliwii Ciesiółki, który pod jednym z postów Łukasza zasugerował, że... mężczyzna zdradzał jego siostrę!

O, wrócił tatuś na medal! Trzeba było wcześniej myśleć właściwą głową, a nie latać na boki i zdradzać żonę z małym dzieckiem

Co ciekawe, Łukasz nie zaprzeczył swojej rzekomej niewierności! Odpisał tylko:

Drogi, jeszcze obecny, szwagrze, czas poświęcony na przeglądaniu moich postów i wypisywaniu różnych rzeczy pod nimi radzę spędzić ze swoimi synami na zabawie, bo, w przeciwieństwie do mnie, masz taką możliwość.

