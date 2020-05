"Ślub od pierwszego wejrzenia 4". Mama Łukasza zachwycona rolą babci! Pani Anna przygotowuje się do spotkania z małym Frankiem!

Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" zostali rodzicami Franka 26 maja 2020 r. Na spotkanie z wnuczkiem przygotowują się teraz jego dziadkowie.

Mama Łukasza pokazała najpierw na Instagramie zdjęcie syna z dzieciństwa. Czy mały Franek jest do niego podobny?

Chciałam Wam kogoś przedstawić 🙂to jest Łukasz ojciec Franka Juniora👍.. niesamowite jaki czas jest nieubłagany i biegnie i biegnie ,a my pędzimy z nim do przodu i dokąd tak spieszymy 🤔musimy być świadomi tego ze co bylo nie wróci wiec cieszmy się każda chwila 🌷nie marnujmy czasu na głupoty i niepotrzebne rzeczy .Dopiero w pewnym wieku człowiek dostrzega przemijanie 😒całe szczęście ze pamięć mnie nie zawodzi i dokładnie pamietam cenę te fioletowej kurteczki 😂bylo to 9 zł sztos prawda

Następnie podekscytowana pani Anna pokazała swoim obserwatorom, jak przygotowuje się do spotkania z wnuczkiem.

To nie to co pewnie myślicie 😂 to jest trening przed realnym wyzwaniem 💪 dzięki uprzejmości siostry Karola mogliśmy potrenować na Hubercie 🙂 takie tam wożenie , noszenie ,troszke siedzenia i zabawy 😂 myśle ze egzamin zdaliśmy wiec z pełna odpowiedzialnością mogę stwierdzić ze jestem gotowa wyjechać takim pojazdem na ulice 😂😂a Karol z przyjemnością zapakuje Frania do samochodu na fotelik który dostałam właśnie od jego siostry Izabeli 😘Już nie mogę się doczekać