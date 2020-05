"Ślub od pierwszego wejrzenia 4". Mama Łukasza zdradziła nieznane fakty z jego życia. Kobieta była wobec syna bardzo krytyczna!

Oliwia w 10. odcinku "Ślub od pierwszego wejrzenia 4" pojechała do Katowic, gdzie mieszka jej mąż. Dziewczyna spotkała się z matką swojego partnera, z którą miała okazję dłużej porozmawiać. Pani Anna bardzo otworzyła się przed synową. Kobieta ujawniła nawet kilka nieznanych dotąd faktów z życia syna.

Ilu on rzeczy próbował, ile on już biznesów otwierał. Zapalał się i przerywał. Kim o to nie chciał być. Zaczął kurs masażu, na jednej lekcji był tylko. Chciał być kierowcą ciężarówki i też zaczął robić prawo jazdy, ale nie skończył. On jest bardzo chwiejny, szybko się zniechęca - wyjawiła w rozmowie z Oliwią matka Łukasza.