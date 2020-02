"Ślub od pierwszego wejrzenia 4" odcinek 1. Nowi bohaterowie gotowi na ślub w ciemno. Kim są? Sprawdź, co się wydarzyło!

W dzisiejszych czasach znalezienie odpowiedniego partnera jest coraz trudniejsze. "Ślub od pierwszego wejrzenia"to budzący ogromne emocje miłosny eksperyment. Jego bohaterami są osoby, któredo tej pory nie znalazły drugiej połówki, ale marzą o wielkiej miłości. Co wydarzyło się w 1. odcinku 4. sezonu?

Po przeanalizowaniu tysięcy zgłoszeń, setkach rozmów oraz badań psychologowie Magdalena Chorzewska i Piotr Mosak, a także profesor Bogusław Pawłowski dobrali trzy pary ludzi, którzy pasują do siebie nie tylko charakterologicznie, ale także fizycznie. Przed kandydatami bardzo trudne wyzwanie – nie znają się, a formalnie już będą rodziną! Jak sobie z tym poradzą? Dadzą sobie szansę na miłość? Podejmą wyzwanie, a może wygra strach i niepewność? Czy pokonają swoje lęki i wszyscy staną przed urzędnikiem stanu cywilnego?

W 1. odcinku 4. sezonu "Ślub od pierwszego wejrzenia" przypomnieliśmy sobie, że w sens eksperymentu nie wątpi nikt, kto śledzi losy jednej z par z poprzednich edycji. Anita i Adrian z 3. serii nie tylko nadal tworzą szczęśliwy i trwały związek, ale także doczekali się potomka! Gdyby nie "Ślub od pierwszego wejrzenia", nigdy nie mieliby szansy, by się poznać. Kolejna para, która po eksperymencie powiedziała sobie tak, to Paulina i Krzysztof. Ich wspólna historia od początku była burzliwa, jednak są idealnym dowodem na to, że pomimo pierwszego, negatywnego wrażenia, warto dać sobie szansę. Bo nie zawsze ta osoba, której powierzchownie chcemy, jest tą,której potrzebujemy.

"Ślub od pierwszego wejrzenia 4" - uczestnicy

Pierwszym nowym bohaterem jest 29-letni Krzysztof z Katowic. Przyczyn tego, że jest sam upatruje w swojej nieśmiałości. - To prawda, że nieśmiałość nie pomaga w życiu - stwierdza. - Ciężko przeżywam rozstania i muszę swoje odcierpieć - wyznaje Krzysztof, który marzy o tym, aby obudzić się w swoim wymarzonym domu u boku ukochanej. W tej edycji poznajemy też Wojciecha - 30-latka, mieszkającego w Krakowie. Skończył geologię, ale pracuje jako przedstawiciel handlowy. Ma za sobą długoletni związek, który rozpadł się z powodu częstych nieobecności Wojtka, wynikających z jego pracy. Adam ma 30 lat, mieszka i pracuje w swoim rodzinnym mieście - Opolu. Był w długim związku, ze swoją partnerką spodziewali się dziecka, ale nie zostali rodzicami, co doprowadziło do rozpadu związku. Lubi gotować, ale pracuje w handlu. Wciąż szuka swojego miejsca.

"Ślub od pierwszego wejrzenia 4" - uczestniczki

Czas na płeć piękną. Agnieszka ma 30 lat i mieszka w Łodzi. Niedawno porzuciła pracę w dużej korporacji i zajęła się opieką nad dziećmi dotkniętych autyzmem. Wprowadziła się też do domu rodzinnego. Ma za sobą kilka trudnych związków. Sportowy charakter sprawia jednak, że wciąż się nie poddaje. Kolejna uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to 32-letnia Joanna z Jastrzębia Zdroju. Od dłuższego czasu jest samotna i bardzo to przeżywa. Zawodowo zajmuje się zarządzaniem dwoma sklepami sieciowymi. W programie jest także asystentka w dziale kontroli Stoczni Gdańskiej - 24-letnia Oliwia. Jest bardzo samodzielna i odważna, ale nie umie ułożyć sobie życia osobistego.

Eksperci "Ślubu..." odwiedzili wszystkich wybrańców i poinformowali ich o tym, że wkrótce wezmą ślub. - Garnitur już mam. Muszę tylko rodzicom powiedzieć - podkreślił zszokowany Adam. Agnieszka o ślubie dowiedziała się po treningu - ćwiczy boks. Oliwia przyznała, że ma obawy, ale dodała, że miałaby je także wtedy, gdyby wiedziała, za kogo ma wyjść za mąż. Wojtek dowiedział się o decyzji ekspertów podczas spotkania rodzinnego. Był w szoku. Swojego zaskoczenia nie ukrywała też Joanna. Od razu podzieliła się dobrą wiadomością z przyjaciółką. Jako ostatni zaskoczony został Łukasz. - Ostatnio wszyscy moi koledzy się żenili, teraz czas na mnie - skwitował.

