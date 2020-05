"Ślub od pierwszego wejrzenia 4" odcinek 10. Przełom w związku Asi i Adama. Uda się uratować ich małżeństwo? Ważne chwile u Agnieszki i Wojtka

W 10. odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia 4" Asia zdobywa się na szczerą rozmowę z Adamem. Czy to pomoże uratować ich związek? Agnieszka i Wojtek przeżywają ważny moment. Co jeszcze wydarzyło się w "Ślubie od pierwszego wejrzenia"?

Szczera rozmowa Asi i Adama

W 10. odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Asię i Adama odwiedził psycholog. Okazało się, że w przypadku kobiety, to jej nierozwiązana sytuacja z matką rzuca się cieniem na jej związek. Psycholog radzi kobiecie, aby porozmawiała szczerze ze swoim mężem - inaczej może się nie udać uratować tego związku. Kiedy Adam Dzwoni do Joanny, ta szczerze się cieszy. Mężczyzna spontanicznie proponuje jej przyjazd do siebie, więc Asia wsiada w samochód i jedzie. Podczas spotkania kobieta idzie za radą psycholog i zdradza mężowi, że sytuacja z matką ją przytłacza. Mama powiedziała jej, że na tę chwilę nie chce jej znać, a to oznacza, że jeśli Adam przyjedzie do Rybnika, nie odwiedzą jej rodziców.

Asia przyznaje, że po rozmowie spadł jej kamień z serca. Kiedy Adam przyjeżdża w odwiedziny do żony, zauważa, że Asia zachowuje się tam zupełnie inaczej. Mężczyzna przyznaje, że spodziewał się tego, że w swoim otoczeniu Asia nieco zluzuje... Czy jest jeszcze dla nich jakaś szansa?

Mama Joanny wpływa na jej złą relację z Adamem? Oliwia dominuje w związku z Łukaszem!Zobacz więcej

Oliwia dominuje Łukasza

Oliwia spędza czas u męża. W tym związku sielanka trwa praktycznie od samego początku. Specjalista ocenia jednak, że jest to tak samo dobry, jak i niepokojący znak. Wieczne żarty i beztroska sprawiają, że ta para kompletnie nie myśli o życiu i o przyszłości, a to może ich w końcu zgubić. Oliwia poznaje mamę Łukasza i kobiety spędzają miłe popołudnie. Teściowa Oliwii przyznała, że się zakumplowały.

Agnieszka i Wojtek wezmą ślub kościelny?

Wojtek przyjeżdża do Agnieszki i tym samym poznaje rodziców żony. Mężczyzna nie krępuje się i od razu mówi do nich "mamo" i "tato". Wojtek zdradził, że fakt, że w końcu może do kogoś powiedzieć "tato" jest dla niego bardzo ważny. Agnieszka natomiast poinformowała przyjaciółki, że planuje przeprowadzkę do Krakowa, jednak musi tam najpierw znaleźć pracę.

Małżonkowie wyszli także z propozycją ślubu kościelnego. Ta informacja szczególnie ucieszyła mamę Agnieszki.

Źródło: x-news