"Ślub od pierwszego wejrzenia 4" odcinek 11. Wojtek wie już, co zrobić! Łukasz oświadczył się Oliwii! Co u Joanny i Adama?

Co wydarzyło się w 11. odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia 4"? Asia zdobywa się na szczerą rozmowę z Adamem. Czy to pomoże uratować ich związek? Agnieszka i Wojtek przeżywają ważny moment. Co jeszcze wydarzyło się w "Ślubie od pierwszego wejrzenia"?

Agnieszka i Wojtek, Joanna i Adam oraz Oliwia i Łukasz wciąż próbują się lepiej poznać. Małżonkowie spędzają ze sobą czas i uczą się siebie nawzajem. Co wydarzyło się między nimi w kolejnym odcinku programu?

Wspólny trening i niespodzianka Agnieszki dla Wojtka

Po nocy spędzonej z teściem, Wojtek został został zerwany z łóżka z samego rana. Agnieszka postanowiła zabrać męża na trening do klubu, w którym trenuje. Ćwiczenia dały w kość Wojtkowi. Zażartował nawet, że do tej pory się wahał, ale teraz podjął już decyzję co do przyszłości jego związku z Agnieszką i chce oddać obrączkę. Wszyscy jednak zdawali sobie sprawę, że nie mówi poważnie.

Internauci nie mają już wątpliwości - Agnieszka i Wojtek są razem! Co ich zdradziło?Zobacz więcej

Kiedy wrócił do Krakowa, postanowił zająć się niewielkimi usterkami w mieszkaniu, a pomagał mu w tym przyjaciel, Oskar. W tym czasie Agnieszka realizowała zaplanowaną wcześniej niespodziankę dla Wojtka. Ona także skorzystała z pomocy Oskara - bez zapowiedzi przyjechała do Krakowa. Wojtek był zaskoczony, ale bardzo zadowolony. Przyznał, że tęsknił za Agnieszką.

Wspólny weekend Joanny i Adama

Trudne początki Joanny i Adama wydają się być przeszłością. Małżonkowie wreszcie złapali oddech i poznają się w domowej atmosferze. Przyszedł jednak czas na poważną rozmowę. Adam przyznał, że wciąż nie umie się do końca otworzyć. - Wiem, że coś jest, ale sam nie wiem co - powiedział do żony. Joanna bardzo się przejęła, ale nie chce być nachalna wobec męża. Ostatecznie małżonkowie spędzili wspólnie wieczór, którego skutki Adam czuł jeszcze rano. Wspólnie spędzony weekend oboje uznali za bardzo udany. Podczas pożegnania Adam nie okazywał jednak wdzięczności żonie.

Spotkanie Oliwii z babcią i oświadczyny Łukasza

Oliwia i Łukasz nie mogą dojść do porozumienia, gdzie powinni zamieszkać. Będąc u Łukasza na Śląsku, próbuje wpasować się w zwyczaje jego rodziny. Mama Łukasza zaplanowała imprezę w domu, na którą zaproszona została babcia Łukasza. Kobieta bardzo źle zareagowała, gdy dowiedziała się, że Łukasz bierze udział w programie. Twierdziła, że zniszczy sobie życie. Po ślubie okazało się jednak, że babcia widzi, że Łukasz jest zadowolony, dlatego zmieniła nastawienie do całej sytuacji. Oliwia uznała, że babcia Łukasza jest "przekochana".

Podczas przyjęcia członkowie rodziny Łukasza zauważyli, że Oliwia ma na niego dobry wpływ. - Dobrze spędza mi się z nimi czas. Nie robię tego na siłę - stwierdziła natomiast Oliwia. Druga impreza zebrała przyjaciół Łukasza, którzy chcieli się dowiedzieć, gdzie małżonkowie zamieszkają w przyszłości. Oboje odpowiadali bardzo dyplomatycznie. Później Łukasz postanowił spełnić swoje zamierzenie z dnia ślubu - uklęknął przed Oliwią i oświadczył się jej, dając balon ze specjalnie zrobionym "pierścionkiem" w środku. Oliwia powiedziała TAK!

Mama Łukasza zdradziła nieznane fakty z jego życia. Kobieta była wobec syna bardzo krytyczna!Zobacz więcej

Źródło: x-news