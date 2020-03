"Ślub od pierwszego wejrzenia 4" odcinek 5. Rodziny Oliwii i Łukasza zachwycone parą młodą! Co z pozostałymi? Jak wyglądały wesela?

W programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" czas na wesela! Każda z trzech skojarzonych przez ekspertów par uda się na sale weselne i rozpocznie zabawę. Jak wyglądały ich pierwsze wspólne chwile? Którzy nowożeńcy najlepiej się dogadują?

"Ślub od pierwszego wejrzenia 4" odcinek 5. - co się wydarzyło?

Po ślubach czas na wesela! W 5. odcinku 4. sezonu "Ślub od pierwszego wejrzenia" pary młode udały się na sale weselne. Wcześniej jednak przyjęli życzenia od rodziny i przyjaciół. Oliwia i Łukasz mogli cieszyć się przychylnością swoich najbliższych. Mama Łukasza podarowała parze podkowę na szczęście i dała synowej do zrozumienia, że trzyma za ich małżeństwo kciuki.

Od początku zestresowani Joanna i Adam nieco rozluźnili się słysząc miłe słowa od bliskich. Niestety, mama Joanny nie potrafiła zaakceptować decyzji córki o ślubie w ciemno. Stwierdziła jednak, że cieszy się, że jest przy Asi w dniu jej ślubu. - Powiedziałam temu chłopakowi, że jak ją skrzywdzi to go znajdę - oznajmiła pani Barbara. - Dobrze mu z oczu patrzy. Chciałabym go poznać. Po prostu - przyznała z kolei panna młoda.

Agnieszka i Wojtek od pierwszych chwil wydawali się być bardzo dopasowani. Tak też stwierdziły ich rodziny, które nie kryły radości z widoku zadowolonych nowożeńców. - Pierwszy moment, kiedy mnie urzekł był w samochodzie. Trzymał mnie za rękę, to było bardzo miłe - powiedziała Agnieszka. Wojtek także nie krył swojego pozytywnego nastawienia do żony. - Jestem tobą zachwycony - oznajmił pan młody w drodze na salę weselną.

Każdy z nowożeńców chciał dowiedzieć się o swoim małżonku jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. Adam zdradził Joannie, że zamówił świnię, która ma z nim zamieszkać. - Udam, że mnie wkręcasz - powiedziała nieco zmieszana Asia. Później zapowiedziała, że najważniejsze jest to, aby owa świnia "dogadała się" z jej kotką, Fioną. Goście Wojtka nie wykazali się zdyscyplinowani, dlatego para młoda sporo czasu spędziła w samochodzie. W końcu jednak wesele rozpoczęło się i zgodnie z tradycją, nowożeńcy zostali przywitani chlebem i sobą. Podobnie było na pozostałych dwóch weselach.

Rodzina Oliwii bacznie przyglądała się Łukaszowi. Wszyscy z jej otoczenia wiedzą, że Oliwia potrzebuje mężczyzny, który zapanuje nad jej silnym charakterem. - Oliwia jest dominatorem. Póki co wygląda na to, że Łukasz się jej poddaje - stwierdziła mama panny młodej. - To on będzie musiał się o nią starać - zauważył natomiast szwagier Oliwii. Na weselu Joanny i Adama, swojego zachwytu panną młodą nie kryła siostra Adama. - Adaś, dostałeś szansę życia. Doceń i staraj się. I bądź dżentelmenem - podkreśliła Joanna. Później przyjaciel panny młodej porwał ją do tańca, a pan młody... wyszedł z sali. Czy skojarzone przez ekspertów pary stworzą udane związki?

Źródło: x-news