"Ślub od pierwszego wejrzenia 4" odcinek 6. Bajkowe wesele Agnieszki i Wojciecha oraz pierwsze zgrzyty w związku Oliwii i Łukasza. Nie pasują do siebie?

W 6. odcinek 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zobaczyliśmy bajkowe wesele Agnieszki i Wojciecha oraz przełamanie u Joanny i Adama. Pojawiły się też pierwsze zgrzyty w związku Oliwii i Łukasza. Czy ich podróż poślubna będzie udana? Sprawdź, co się wydarzyło!

"Ślub od pierwszego wejrzenia 4" odcinek 6. - co się wydarzyło?

W 6. odcinku 4. sezonu programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" przyszedł czas na wesele Agnieszki i Wojciecha. Goście pary młodej od razu zauważyli, że Aga i Wojtek chodzili niemal cały czas trzymając się za ręce. -Podoba mi się bardzo, że on mówi "my". To jest to, na co czekałam - wyznała szczerze Agnieszka. Mama Wojtka była zafascynowana synową. Panie od razu złapały dobry kontakt. Rodzice Agnieszki również byli zachwyceni zięciem. -Jestem szczęśliwa, że w ogóle taki program jest i że moja córka napisała [...] Dzięki temu będzie najprawdopodobniej szczęśliwa wyznała ze łzami w oczach pani Anna.

Oliwia i Łukasz zaczęli przygotowania do podróży poślubnej. Malta przywitała ich jednak... huraganem. Podczas trudnego lotu Łukasz mógł zatroszczyć się o żonę. -Jestem niesamowicie zaskoczony, jak dobrze się dogadujemy - ocenił.

Joanny i Adama nie opuszczał stres i ekscytacja podczas wesela. Były liczne przemowy, ale też konsternacja wśród przyjaciół Joanny. -Na początku miałem taki dystans do niego. Nie wiedziałem, co o nim myśleć - przyznał szczerze Tomek. Wraz z upływem czasu atmosfera na weselu zaczęła się poprawiać. Doszło w końcu do tego, że obie rodziny postanowiły połączyć weselne stoły i wspólnie biesiadować.

Atmosfera na weselu Agnieszki i Wojciecha była niemal bajkowa. -To jest jakiś cud - oceniła mama Agnieszki, która nie mogła uwierzyć w to, że wszyscy goście weselni tak dobrze się ze sobą dogadują. -Wierzę, że Agnieszka jest osobą, z która mógłbym spędzić resztę życia - przyznał Wojtek.

Oliwia i Łukasz pierwszego dnia na Malcie dużo żartowali. Łukasz wciąż miał jednak problem z asertywnością. Ponadto Oliwii nie spodobała się gwałtowna reakcja Łukasza, kiedy został ochlapany wodą. Dziewczyna przyznała, że woli, kiedy w jej towarzystwie osoby zachowują się kulturalnie. -Zauważyłam też, że mało pytań zadajesz. Nie wiem czy wynika to z braku zainteresowania... - zaczęła dyskusję z mężem Oliwia. Ten stwierdził, że nie chce być wobec niej natrętny.

Po weselu Adam poprosił Joannę, aby poszła wcześniej spać. Okazało się, że pan młody mocno chrapie! Para w dobrych nastrojach udała się jednak następnego dnia na Majorkę. Agnieszka i Wojtek wybrali się razem do Hiszpanii, którą zresztą oboje pomylili z Portugalią. Wcześniej Wojtek podarował żonie zegarek.

