"Ślub od pierwszego wejrzenia 4" odcinek 7. Bliższe poznanie się w podróży poślubnej. Czy pojawią się pierwsze wątpliwości?

W 7. odcinku 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nowożeńcy są w trakcie podróży poślubnych. Wakacyjny klimat sprzyja bliższemu poznaniu się, jednak myśl o codzienności także nie daje spokoju niektórym. Sprawdź, co się wydarzyło w 7. odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia 4".

"Ślub od pierwszego wejrzenia 4" odcinek 7. - co się wydarzyło?

Agnieszka i Wojtek spędzają podróż poślubną w Hiszpanii. Para jest bardzo optymistyczna patrząc na swoją przyszłość, a podczas wspólnych spacerów nie wyglądają tak, jakby znali się dopiero kilkadziesiąt godzin. - Jest tak dobrze, że boimy się, żeby nie było za dobrze - powiedziała Agnieszka. Nowożeńcy zgodnie przyznają, że poświęcają bardzo dużo czasu na rozmowy i poznanie się, a jednocześnie pojawiają się momenty ciszy, które nie są dla nich niezręczne, co uznają za dobry znak.

Para postanowiła zwiedzić miasto. Ta wycieczka wystawiła ich małżeństwo na prawdziwą próbę. - Widzę, że Agnieszka lubi kontrolować sytuację, ale tyle lat byłem sam, że mogę jej oddać tę pałeczkę - przyznał Wojtek. Mimo wielu kłopotów podczas podróży nowożeńców nie opuszczał doskonały nastrój. Wojtek skutecznie rozładowywał atmosferę swoimi żartami. Wspólne rozmowy sprawiły, że Agnieszka wyznała, że jest szczęśliwa ze swoim mężem!

Pojawiły się także pierwsze sceny zazdrości, kiedy Wojtek kolejny raz rozmawiał ze swoim przyjacielem. Kobieta przyznała, że rozumie więź z bliskimi, jednak sytuacja wymaga jednak większego skupienia się na swoim małżeństwie. Inne również mają podejście do codzienności. Asia przyznała, że nie boi się powrotu, wręcz nie może się go doczekać. Adam ma pewne obawy.

Asia i Adam wyjechali na Majorkę. Ci nowożeńcy zdecydowanie bardziej ostrożnie podchodzą do swojej relacji. Adam wciąż zauważa różnicę wieku między nimi. Mimo wszystko zgodnie przyznają, że dobrze im się spędza ze sobą czas. - Mimo że to nie jest to, co chciałem, nie to co było w ankietach, to nie ukrywam, że jest to bardzo fajna kobieta - przyznał Adam. Następnego dnia mąż zauroczył Asię tym, że cały czas pamiętał, że ta chciałaby popłynąć statkiem i koniecznie chciał ją zabrać w rejs. Wieczorem Adam zaproponował spontaniczne wyjście na dancing, jednak Asia przyznała, że jest już zmęczona i nie chce się jej szykować. To trochę zepsuło ich dobry nastrój.

Oliwia i Łukasz nadal doskonale bawią się na Malcie. Mężczyzna nie mógł przestać zachwycać się swoją żoną. - Wszystko jest perfekcyjnie - przyznał szczęśliwy małżonek. Na koniec swojego wyjazdu nowożeńcy postanowili symbolicznie zapiąć kłódkę w wyjątkowym miejscu na Malcie. Z momentem podróży powrotnej atmosfera między nimi nieco się zepsuła, jakby docierało do nich, co teraz ich czeka. Każde z nich wracało do innego miasta.

Źródło: x-news