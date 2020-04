"Ślub od pierwszego wejrzenia 4" odcinek 8. Koniec sielanki. Dwie pary dopadł już małżeński kryzys. Rozstaną się?

Premiera 8. odcinka 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" za nami. Wszystkie pary czekał powrót do rzeczywistości po zakończeniu podróży poślubnych. Pojawiło się zwątpienie i strach przed codziennością. Dwie z nich dopadł pierwszy poważny kryzys. Sprawdźcie, co się wydarzyło!

Przyszedł czas na zmierzenie się z rzeczywistością. Małżeństwa w 8. odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia 4" wróciły do codzienności. Agnieszka i Wojtek podczas podróży poślubnej dogadywali się znakomicie. Po powrocie do Polski pojawiła się jednak między nimi irytacja. Drobne nieporozumienia - jak wybór środka transportu - urosły do rangi poważnego problemu. -Kiedy wróciliśmy, byliśmy tak niewyspani, głodni. Tu nasze charaktery wzięły górę - tłumaczyła Agnieszka.

Joanna i Adam odpoczywali na Majorce. Na koniec podróży poślubnej wybrali się w długi rejs na Ibizę. Dla Adama była to wycieczka marzeń, Asia podeszła jednak do wyprawy z rezerwą, w pewnym momencie źle się poczuła. -Dzisiejszy dzień to kumulacja wszystkiego. Przestraszyła mnie rozmowa o przyszłości - powiedziała. -Brakuje mi domu, potrzebuje wrócić do domu - dodała. Adam był w tej sytuacji bezradny.

Tymczasem Agnieszka po raz pierwszy pojawiła się w mieszkaniu Wojtka. -To jest małe mieszkanie, nie mamy gdzie uciec przed sobą, jeśli ktoś chciałby wziąć głęboki oddech - ocenił Wojtek. Oliwia i Łukasz po podróży poślubnej zdecydowali się na chwilę rozłąki. -Już po pierwszej nocy mi jej brakowało - przyznał w drodze do Gdańska Łukasz. Para miała w końcu okazję, aby rozpakować ślubne prezenty.

Poranek u Agnieszki i Wojtka był już radośniejszy. Sprzątali razem mieszkanie w oczekiwaniu na odwiedziny mamy Wojtka. Kolejny dzień przyniósł za to kryzys w związku Oliwii i Łukasza. Para przestała ze sobą szczerze rozmawiać. To dlatego zdecydowali się na spotkanie z ekspertem. Asia i Adamem po powrocie do kraju zdecydowali się na odpoczynek osobno.

