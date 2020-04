"Ślub od pierwszego wejrzenia 4" odcinek 9. Koniec małżeństwa Adama i Joanny? Łukasz nie odnajduje się w związku z Oliwią?

Za nami 9. odcinek programu "Ślub od pierwszego wejrzenia 4". Emocji nie zabrakło, ponieważ małżeństwa coraz mocniej się docierają! Czy dla niektórych z nich to już koniec wspólnej drogi? Któraś para chce rozwodu? Sprawdźcie, co wydarzyło się w 9. odcinku programu "Ślub od pierwszego wejrzenia 4"!

Zaczął się najpoważniejszy etap w życiu nowych małżeństw. Pary wróciły z podróży poślubnych i teraz muszą zacząć żyć wspólnie. Czy to ich nie przerośnie? Właśnie teraz może się okazać, że niektórzy nie są dla siebie stworzeni... Jak w nowych warunkach odnajdą się Joanna i Adam, Oliwia i Łukasz oraz Agnieszka i Wojtek? Czas na prawdziwą próbę ognia!

Joanna i Adam po powrocie do Polski rozjechali się do swoich miast i nie wiedzą, co będzie dalej. Mimo wszystko Asia postanowiła przyjechać do Adama do Opola. Dopiero teraz ten eksperyment będzie miał sens, bo będziemy po części razem mieszkać - wyznał Adam. Asi od razu do gustu przypadło mieszkanie Adama! Masz gust! - przyznała. Adam zapunktował również przygotowaniem obiadu. Ale później wszystko wróciło do smutnej normalności i braku bliskości. Chyba czuję od Adama dystans jakiś. Zaczynam się zamykać - powiedziała Asia. Do tego Adam wciąż nie chce nawiązać intymnej relacji ze swoją żoną...

Najtrudniejsze jednak dopiero przed nimi, a mianowicie obiad u rodziców Adama. Może być ciężko. Ale nie było tak źle, bo rodzice ciepło przyjęli Asię. Za to Adam sprawiał wrażenie nieobecnego... Wieczorem jednak między małżonkami zadziało się coś niedobrego, przez co Asia postanowiła wrócić natychmiast do domu! Adam nawet nie próbował jej zatrzymać. Po powrocie do Jastrzębia Zdroju Asia wsparcie znalazła u swoich przyjaciół. Joanna chciała się pochwalić zdjęciami z podróży poślubnej, ale Adam jeszcze nie raczył wysłać żonie zdjęć. Problem w tym, że Joanna nie zamierza zabiegać o faceta, więc nie będzie Adamowi przypominać, że miał do niej przyjechać na weekend. Czy przyjedzie? Tego pewnie nie wie jeszcze sam Adam.

Agnieszka i Wojtek wspólnie mieszkają na razie u Wojtka, gdzie muszą ze sobą żyć na 20 metrach kwadratowych. Czy to skończy ich sielankę? Muszą się nauczyć samych siebie. Pierwsze różnice uaktywniły się już podczas robienia jajecznicy oraz ścielenia łóżka... Po kilku dniach wspólnego mieszkania Agnieszka postanowiła na chwilę wrócić do Łodzi. Sama. Czy Wojtek będzie tęsknić? To będzie dopiero test! Musimy przeanalizować to, co się wydarzyło - przyznała Agnieszka. Po czym dodała, że boi się, że może to nie wyjść.

Powrót do Łodzi i spotkanie z rodzicami było tym, czego Agnieszka potrzebowała. W samych superlatywach opowiadała o swoim mężu i na pytanie matki, czy zamierza wyprowadzić się do Krakowa powiedziała, że jeżeli małżeństwo przetrwa, to zapewne jej nowym domem będzie Kraków. Wszystko jest na dobrej drodze!

Oliwia i Łukasz, chociaż początkowo sprawiali wrażenie najlepiej dobranej pary, jako pierwsi poprosili o poradę ekspertów. Czyżby Oliwia nie potrafiła sobie poradzić z introwertyzmem męża, a jego przerażała jej ekspresja? Najgorsza była ta niepewność, nie wiedziała czy ja zrobiłam coś nie tak - powiedziała ekspertce Oliwia. Nie mówiłem żonie, że mam gorszy dzień, tylko okazywałem to całym sobą. Czuję, że ona zna mnie na tyle, że nie muszę mówić takich rzeczy. Czuję się tak, jakbyśmy znali się dużo dłużej - powiedział Łukasz. Po wszystkim Oliwia przyznała, że wszystko zrozumiała i to ją uspokoiło. Musi dać Łukaszowi i całej sprawie wolną przestrzeń.

