"Ślub od pierwszego wejrzenia 4". Oliwia Ciesiółka szczerze opowiada o swojej ciąży. Co okazało się dla niej największym zaskoczeniem?

Teraz, parę dni po porodzie, Oliwia Ciesiółka postanowiła podzielić się ze swoimi obserwatorami swoją refleksją na temat ciąży. Co okazało się dla niej największym zaskoczeniem? Co było największym utrudnieniem?

Ciesiółka na swoim Instagramie zdecydowała się na kilka naprawdę szczerych słów:

Zdjęcie „brzuszkowe”, jakich pełno w sieci. Niby mamy na uwadze, że Instagram to tylko drobne wycinki prawdziwego życia. Mimo to często można się nabrać na ładne obrazki, które tu widzimy. Rzeczywistość bywa rożna. Wiem, że są wśród Was mamy, które podzielą moje zdanie. Poranne mdłości, problem z założeniem butów, jak na złość wszystko leci z rąk, gdy brzuszek uniemożliwia schylanie się, wieczorne imprezy małego skrzata, kiedy akurat chciałoby się pójść spać lub całkowita bezsenność. Każda z kobitek, które nosiły pod serduchem swojego dzidziuszka na pewno znają choć jedną z tych dolegliwości. Ale, ale! Nagroda na końcu bezcenna. 😍Zaledwie parę dni z Frankiem, a miłości aż po dach! Ekstra jest być mamą 🥰