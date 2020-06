"Ślub od pierwszego wejrzenia 4". Oliwia i Łukasz na pierwszej randce po narodzinach Franka. Nie było łatwo!

Dla Oliwii i Łukasza program "Ślub od pierwszego wejrzenia" był nie tylko przygodą życia, ale też punktem zwrotnym dla nich obojga. Po ślubie, na którym się poznali okazało się, że świetnie się dogadują. Teraz opiekują się swoim pierwszym dzieckiem, synkiem Frankiem.

Chłopiec przyszedł na świat w Dzień matki, 26 maja. Kilka tygodni po jego narodzinach młodzi rodzice postanowili udać się na randkę. Oliwia opublikowała zdjęcie z tego wydarzenia i przyznała, że nie było to łatwe wyjście.

Dzisiaj pierwszy raz od narodzin Frania urwaliśmy się na krótką randkę. Mimo, że czekałam na to z utęsknieniem, to w głowie ciągle miałam dzidziuszka. Tak jakby serducho było gdzieś poza ciałem 🤷🏼‍♀️ To zupełnie nowe dla mnie uczucie.