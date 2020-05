"Ślub od pierwszego wejrzenia 4". Oliwia pokazała Łukasza na zdjęciu?! A może ma już nowego partnera?

Widzowie programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" nie mogą doczekać się momentu aż dowiedzą się, która z par postanowiła kontynuować małżeństwo. Ciekawość podsycają sami uczestnicy. Oliwia opublikowała w sieci zdjęcie, a Internauci są pewni - obok niej jest Łukasz! Czy na pewno?

Oliwia pokazała Łukasza na zdjęciu?

Oliwia i Łukasz od początku 4. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" cieszą się dużym zainteresowaniem widzów. Piękna dziewczyna i przystojny mężczyzna - to musi się udać. Wszyscy myśleli tak już po pierwszych odcinkach reality show. Później wiele osób zaczęło mieć zastrzeżenia co do zachowania Oliwii. Doszło nawet do tego, że zarówno ona, jak i Łukasz zablokowali swoje konta w mediach społecznościowych.

Nowe zdjęcie Oliwii wywołało kolejną lawinę komentarzy i domysłów. Zrobione zostało w samochodzie, w którym Oliwia nie jest sama. Internauci są już niemal pewni - bohaterowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wciąż są razem! Dowodzić temu ma ramię mężczyzny, widoczne na fotografii. Spostrzegawcze osoby zauważyły także, że wnętrze samochodu ze zdjęcia do złudzenia przypomina to, które jest w aucie Łukasza.

Do tego, na koszulce, którą Oliwia ma na sobie widać znak firmy, w której pracuje jej mąż. Niektórzy podkreślają jednak, że to może być też ramię innego mężczyzny. Czy to możliwe, aby Oliwia miała już nowego partnera? A może jej związek z Łukaszem faktycznie przetrwał?

