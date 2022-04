"Ślub od pierwszego wejrzenia 4". Podczas interwencji policji Łukaszowi towarzyszyła jego matka? Internauci nie mają wątpliwości. Co ona tam robiła?

Nie milkną echa sytuacji, w której ostatnio wziął udział Łukasz z 4. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Mężczyzna chciał zabrać do siebie syna na święta. Niestety spotkał się z oporem ze strony Oliwii i pomimo interwencji policji nie udało mu się zobaczyć małego Franka. Internauci śledzący to zdarzenie w Internecie, zwrócili uwagę na bardzo ciekawy szczegół. Ich zdaniem, przy interwencji policji, mężczyźnie towarzyszyła jego matka. Co ona tam robiła?