"Ślub od pierwszego wejrzenia 4". Program zostaje przeniesiony na antenę TVN i zmienia porę emisji! Kiedy zmiany wchodzą w życie? [ZMIANY W PROGRAMIE TV]

Epidemia koronawirusa wymusiła na wszystkich wiele zmian, w tym na stacjach telewizyjnych. Telewizja TVN postanowiła przestać emitować część swoich premierowych programów, a inne dostaną nowe pory emisji! Tak będzie w przypadku programu "Ślub od pierwszego wejrzenia 4"!

"Ślub od pierwszego wejrzenia 4" - od 30 marca premiery kolejnych odcinków w poniedziałki, o godzinie 21:30, na antenie TVN

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to jeden z największych hitów telewizji TVN. Początkowo odcinki 4. edycji show emitowano w piątki, o godzinie 21:00, na antenie TVN 7, jednak zmieni się to od 30 marca. Właśnie wtedy program zostanie przeniesiony na główną antenę TVN i począwszy od 6. odcinka będzie emitowany w poniedziałki, o godzinie 21:30.

Plan emisji nadchodzących odcinków "Ślubu od pierwszego wejrzenia 4" wygląda następująco: 27.03 (piątek), godz. 21:00, TVN 7 - emisja 5. odcinka "Ślub od pierwszego wejrzenia 4"

30.03 (poniedziałek), godz. 21:30, TVN - emisja 6. odcinka "Ślub od pierwszego wejrzenia 4"

Oliwia rozkochała w sobie Internautów! Jej małżeństwo z Łukaszem przetrwało?Zobacz więcej

W międzyczasie, w sobotę oraz niedzielę 28. i 29. marca, telewizja TVN przypomni do tej pory wyemitowane odcinki programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Piątkowe pasmo na TVN 7 również będzie utrzymane, będą tam emitowane powtórki poniedziałkowych premier show.

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to kontrowersyjny miłosny eksperyment, budzący wielkie emocje na całym świecie. Program ma pomóc znaleźć wymarzoną połówkę tym osobom, które do tej pory nie miały szczęścia w miłości. Idealnego partnera lub partnerki będą dla nich szukać naukowcy! Ale pary poznają się dopiero na ślubnym kobiercu! Kto z uczestników programu będzie na tyle odważny, by powiedzieć "tak" nieznajomej osobie? Czy naukowe podejście do miłości położy kres ich samotności?