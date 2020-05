"Ślub od pierwszego wejrzenia 4". Wojtek mierzy się z popularnością. Fanka robiła mu zdjęcia z ukrycia!

Wojtek i Agnieszka cieszą się ogromną popularnością wśród widzów programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Mieszkający na co dzień w Krakowie uczestnik telewizyjnego eksperymentu musi się już jednak mierzyć z popularnością. Jedna z fanek programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" robiła mu ostatnio zdjęcia z ukrycia!

Wojtek opublikował wymowne zdjęcie, a Internauci pytają o żonę! Małżeństwo z Agnieszką nie przetrwało?Zobacz więcej

Sprawa wyszła na jaw, kiedy podekscytowana widzka napisała komentarz na profilu Wojtka w mediach społecznościowych.

Pozdrawia Cię koleżanka ze skrzyżowania z Krakowa 🔥😂 Niesamowite uczucie, gdy wieczorem w niedziele oglądasz swoją ulubiona parę na player a w poniedziałek rano jadąc do pracy do szpitala spotykasz właśnie Wojtka ze ślubu 👏 made my day 👏 trzymam kciuki za was ❤️❤️