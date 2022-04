"Ślub od pierwszego wejrzenia 5". Kamil Węgrzyn ma nową partnerkę? Uczestnik "ŚOPW" zabrał głos!

Kamil Węgrzyn był jednym z bohaterów programu "Ślub od pierwszego wejrzenia 5", gdzie eksperci sparowali go z Izą Juszczak. Nie obyło się bez problemów już na samym początku, bowiem Kamil wyznał, że Iza jest atrakcyjna, ale nie jest w jego typie. Mężczyzna powiedział, że woli jeszcze szczuplejsze dziewczyny, co zdaniem fanów później spowodowało, że Iza zdecydowała się na kompletną metamorfozę.

Agnieszka sugeruje, że ma już nowego partnera? Próbuje nabrać widzów, że nie wyszło jej z Kamilem?Zobacz więcej

Mimo wszystko, Kamil i Iza postanowili spróbować. Chociaż fani zauważali, że Iza zbyt często "matkuje" mężczyźnie, to po pewnym czasie zaczęli sprawiać wrażenie bardzo udanego małżeństwa! Aczkolwiek Iza narzekała na brak bliskości... Para po programie postanowiła pozostać w małżeństwie, co ucieszyło fanów. Niestety, ich radość nie trwała długo, bowiem niedługo później Kamil i Iza postanowili się rozstać.

Teraz Kamil i Iza osobno układają swoje życia. Kilka dni temu Kamil na swoim Instagramie przeprowadził transmisję na żywo, podczas której towarzyszyła mu pewna kobieta o imieniu Ania. Fani zaczęli się zastanawiać, kim ona jest i czy jest nową partnerką uczestnika "ŚOPW"! W końcu Kamil Węgrzyn postanowił zabrać głos i w rozmowie z redakcją "Co za tydzień TVN" wyznał:

To moja dobra znajoma, która odezwała się do mnie w trakcie mojego wyzwania 100 – morsowań. (...) Ania jest szczęśliwą matką i mężatką. Od długiego czasu chciała spróbować morsować. Tak się złożyło, że zaczęła to robić ze mną i podczas mojego wyzwania sama ona weszła do wody aż 37 razy. (...) Live zrobiliśmy po to, by zainspirować również innych do aktywności, do spróbowania czegoś innego nowego, ale przede wszystkim do wyjścia ze swojej wygodnej strefy komfortu. Na szczęście z sukcesem, ponieważ już następne osoby zaczęły swoją przygodę z morsowaniem - powiedział Kamil Węgrzyn.