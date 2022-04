"Ślub od pierwszego wejrzenia 7". Adam wyznał Patrycji prawdę o swojej relacji z mamą! Co jeszcze wydarzyło się w 8. odcinku "ŚOPW 7"?

Za nami 8. odcinek programu "Ślub od pierwszego wejrzenia 7". Akcja się rozwija! Adam wyznał Patrycji prawdę o swojej relacji z mamą! Co jeszcze wydarzyło się w 8. odcinku "ŚOPW 7"? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzyło się w 8. odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia 7".

"Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Patrycja i Adam

Adam i Patrycja po powrocie z podróży poślubnej zamieszkali w mieszkaniu mamy Adama. Oboje cały czas się poznają i próbują miło spędzać czas, chociaż to też już konfrontacja z rzeczywistością, wszak Adam musiał wrócić do pracy. Urszula, mama Adama, jest zachwycona swoją synową! Nawet sam Adam przyznał, lekko zaskoczony, że się dobrze dogadują. Adam, rozmawiając z Patrycją, z zadowoleniem przyznał, że nie lubi zdejmować obrączki do pracy, bo już tak się do niej przyzwyczaił! Później sam dodał, że jest zauroczony Patrycją! Za to Patrycja nie jest zauroczona grą mamy Adama na gitarze... Adam, podczas wycieczki do Lublina, opowiedział Patrycji o swojej trudnej relacji z mamą. Okazało się, że rodzicielka czasami potrafi go naprawdę mocno rozzłościć. Staram się hamować - wyznał mężczyzna.

Po kilku dniach w domu rodzinnym Adama, para przeniosła się do Patrycji i Warszawy. Jednak nie pojechali do mieszkania Patrycji, tylko do mieszkania babci Patrycji, które na ten czas się wyprowadziła, aby młodzi mogli być sami, bowiem Patrycja mieszka razem ze swoją siostrą bliźniaczką.

"Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Dorota i Piotr

Dorota i Piotr zamieszkali ze sobą po podróży poślubnej. Sytuacja między nimi jest napięta; różnica w podejściu do posiadania dzieci może okazać się nie do przeskoczenia. Nic dziwnego, że do akcji musiała wkroczyć Magdalena Chorzewska. Dorota czuła, że potrzebuje rozmowy z psychologiem; przyznała, że sama nie do końca radzi sobie ze sobą w nowej sytuacji, chociaż Piotr wydaje jej się dobrym mężem.

Dorota też musi zmierzyć się z rzeczywistością i codziennością. Piotr musiał wrócić do pracy, natomiast Dorota została w domu, gdzie postanowiła sprawdzić, jak Piotr zareaguje na kuchnię wegańską. Później oboje wybrali się do schroniska dla zwierząt, gdzie przekazali karmę z wesela. Widok samotnych zwierząt mocno dobił Dorotę. Na ten moment Dorota zaangażowała się w związek i nie zakłada, że po miesiącu ta relacja się zakończy.

"Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Agnieszka i Kamil

Agnieszka i Kamil rozpoczęli wspólne życie w mieście rodzinnym Kamila. Agnieszka nie ma łatwo, musiała wpasować się w napięty grafik Kamila. I postanowiła zrobić w jego mieszkaniu trochę porządków... W wolnych chwilach oboje oglądają koszykówkę, nawet, jeżeli dobór smaku chipsów nie zawsze jest łatwym zadaniem. Gdy Kamil był w pracy, Agnieszka zadzwoniła do swojej mamy. Podczas rozmowy wyszło, że Agnieszka... już teraz zamierza szukać pracy we Włocławku! Już sobie nie wyobraża życia bez męża.

