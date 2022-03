"Ślub od pierwszego wejrzenia 7". Agnieszka Miezianko w końcu odebrała własne mieszkanie! Zamieszka razem z Kamilem?

Agnieszka Miezianko to jedna z bohaterek programu "Ślub od pierwszego wejrzenia 7". Widzowie od razu polubili Agnieszkę i szalenie kibicują jej, aby małżeństwo z Kamilem przetrwało. Czy po programie Agnieszka i Kamil postanowili dalej być razem? Wiele na to wskazuje!

Agnieszka Miezianko ze "ŚOPW 7" w końcu odebrała własne mieszkanie! Zamieszka razem z Kamilem?

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to program, który rządzi się własnymi prawami. Chociaż wzbudza kontrowersje od swojej pierwszej edycji, to wciąż znajdują się śmiałkowie, którzy chcą wziąć udział w eksperymencie i przed kamerą znaleźć męża bądź żonę. Nie zawsze jednak kończy się to dobrze...

Widzowie nadzieję na szczęśliwe zakończenie mają w przypadku Agnieszki Miezianko i Kamila, których twórcy programu "Ślub od pierwszego wejrzenia 7" sprarowali jako pierwszych. Młodzi nie tylko spodobali się sobie, ale niemal natychmiastowo zaczęli snuć wspólne plany! Agnieszka wspomniała, że jej mieszkanie w Białymstoku można wynająć, a zamieszkają w mieszkaniu Kamila we Włocławku. Do tego, w sieci pojawia się coraz więcej głosów, że Agnieszka rzeczywiście od jakiegoś czasu mieszka we Włocławku!

Tymczasem sama Agnieszka Miezianko postanowiła pochwalić się... aktem notarialnym swojego białostockiego mieszkania! Okazało się, że uczestniczka "ŚOPW 7" dopiero teraz mogła odebrać swoje mieszkanie!

Jeden z Internautów zapytał wprost Agnieszkę o to, czy wciąż jest razem z Kamilem.

A czy to znaczy że nie jesteście razem? Czy znaczy ze jesteście ale na wynajem?🤣 - padło pytanie

znaczy że mieszkanie czekało do odbioru tyle czasu że należało w końcu je odebrać 🙈 a co z nim będzie dalej to jeszcze do ustalenia :) - odpowiedziała Agnieszka.

Jak myślicie, Agnieszka i Kamil wciąż są razem?

