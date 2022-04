"Ślub od pierwszego wejrzenia 7". Kamil i Agnieszka wciąż są razem? Wygadali się czy celowo prowokują?

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to format, który porwał widzów telewizji TVN. Właśnie możemy oglądać 7. edycję "ŚOPW", która zdecydowanie rządzi się własnymi prawami. Uczestnicy show nigdy wcześniej aż tak nie podsycali plotek na swój temat i tego, czy pozostali w małżeństwie. Kamil i Agnieszka właśnie poniekąd wygadali się, że są razem! Chociaż fani wciąż się zastanawiają, o co tutaj chodzi...

Kamil i Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 7" wciąż są razem?

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to program, który bardzo przyjął się wśród widzów. Chociaż audycja niewątpliwie budzi duże kontrowersje, a wybory ekspertów nie raz były fatalne, popularność programu rośnie z sezonu na sezon!

Na antenie TVN właśnie oglądamy 7. edycję "ŚOPW". Pierwszą parą, jaką przedstawili nam twórcy programu, byli Kamil i Agnieszka. Widzowie od razu polubili 27-latka i 29-latkę, uważając, że ta para ma przyszłość. Zresztą Kamil i Agnieszka wpadli sobie w oko i ich wzajemne poznawanie przerodziło się... we wspólne planowanie! Już teraz chodzą słuchy, że wspólnie zamieszkali w mieszkaniu Kamila we Włoclawku.

W sieci niejednokrotnie pojawiały się znaki i doniesienia, że Agnieszka i Kamil po "ŚOPW 7" pozostali małżeństwem. Zresztą teraz sami poniekąd to potwierdzili... publikując instagramową relację, na której wspólnie oznaczają się Kamil, jego siostra oraz Agnieszka. Popełnili błąd czy produkcja pozwoliła im na taką zabawę w kotka i myszkę z widzami "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

Widzowie wciąż się zastanawiają, czy Kamil i Agnieszka ich nie prowokują, ale z drugiej strony, czy gdyby się rozstali, to czy dalej by tak beztrosko utrzymywali kontakt? Odpowiedzcie sobie na to sami.

