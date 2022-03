"Ślub od pierwszego wejrzenia 7" odcinek 4. Adam wyznał, dlaczego tak mało osób z jego strony pojawiło się na ślubie! Większość osób mu odmówiła? Dorota zachwycona Piotrem!

Za nami 4. odcinek programu "Ślub od pierwszego wejrzenia 7". Wszyscy uczestnicy są już po swoich ślubach! Adam wyznał, dlaczego tak mało osób pojawiło się na ślubie! Większość osób mu odmówiła? Dorota zachwycona Piotrem! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzyło się w 4. odcinku "ŚOPW 7"!

Odcinek rozpoczął się od ogromnego stresu Patrycji, która wręcz bała się wejść na salę i wziąć ślub! W tym samym czasie rodzina panny młodej dziwiła się, czemu ze strony pana młodego na sali są jedynie trzy osoby... Za to Adam spokojnie czekał. Gdy już się zobaczyli, to później Adam wyznał, że poczuł ulgę. Co prawda Patrycja była cała zapkałana, ale w końcu opanowała emocje. Chociaż po przysiędze małżeńskiej wzruszyła się jeszcze bardziej!

Adam skomentował swój udział w programie! Jego małżeństwo z Patrycją przetrwało?Zobacz więcej

Adam przez 6 lat był kucharzem, ale w pewnym momencie uznał, że jest wypalony zawodowo. I teraz jest kamieniarzem. Później Adam wyznał, że było mu przykro, że tylko trzy osoby z jego strony pojawiło się na ślubie. Liczył, że pojawiło się z około dziesięć osób więcej. Większość osób odmówiło przybycia. Przez to Adam świadka praktycznie znalazł z przypadku... Na ostatnią chwilę został nim partner przyjaciółki Adama. Osoby, które wcześniej typował na świadków, nie chciały przyjechać. Podczas rozmowy ze świadkami i panną młodą wyznał dodatkowo, że dwa tygodnie przed ślubem chciał się wycofać, bo czuł się przytłoczony, ale na szczęście finalnie się przełamał.

Agnieszka i Kamil mają już za sobą wesele. Pierwsze chwile tylko we dwoje spędzili na śniadaniu w łóżku. Zaczęli poszukiwać... pierwszych różnic między sobą. Teraz przed nimi podróż poślubna. Co ciekawe, za nimi już rozmowa o byłych związkach, a także o planach na przyszłość. W podróż poślubną wybrali się do Krynicy Morskiej. Już od pierwszego dnia podróży Agnieszka i Kamil... planują wspólną przyszłość! Począwszy od najbliższych dni, aż po bardziej odległy czas.

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl

Dorota i Piotr przypadli sobie do gustu i widać, że dobrze się dogadują. Chociaż Piotr momentami się jeszcze krępuje, musi dopiero poczuć się swobodniej. Pierwszy taniec był specyficzny i uroczy na swój sposób; Dorota przyznała, że nie umie tańczyć i chciała, żeby prowadził ją Piotr. Następnie przeszli do rozmów z pozostałymi weselnikami. Czas poznać nawzajem swoich znajomych! Do tego Dorota jest bardzo wpatrzona w Piotra i uważa, że to bardzo dobry człowiek.