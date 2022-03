"Ślub od pierwszego wejrzenia 7" odcinek 5. Mama Adama kradnie show na weselu! Dorota i Piotr zdecydowali się na poważną rozmowę

Za nami 5. odcinek programu "Ślub od pierwszego wejrzenia 7". Za nami już etap wesel, a to oznacza, że czas rozpocząć podróże poślubne! Mama Adama kradnie show na weselu! Dorota i Piotr zdecydowali się na poważną rozmowę... Sprawdźcie, co jeszcze wydarzyło się w 5. odcinku "ŚOPW 7".

Agnieszka i Kamil od swoich pierwszych dni wyglądają na parę idealną. Są do siebie bardzo podobni, wręcz nie potrafią spędzać urlopu bezczynnie. Co ciekawe, podczas podróży poślubnej postanowili wybrać się do... niemieckiego obozu koncentracyjnego w Sztutowie. Następnie przyszedł na długie spacery i kolejne wycieczki, podczas których dowiedzieliśmy się, że Kamil nie jest wielkim fanem muzeów. Oboje zdecydowali się także porozmawiać o swojej przyszłości, o tym, w jakim kierunku zamierzają dalej się edukować.

Dorota i Piotr cieszą się sobą od pierwszych chwil. Widać, że w pierwszym momencie wpadli sobie w oko. 34-latek na weselu postanowił... zagrać dla swojej żony na gitarze! Dorota ewidentnie była pod wrażeniem. Później Piotr musiał błyskawicznie pogodzić się z tym, że Dorota jest weganką i nawet nie spróbuje tortu ślubnego. Zaakceptował to błyskawicznie. Później, gdy wszyscy krzyczeli gorzko, gorzko, Piotr próbował pocałować Dorotę, ale jeszcze nie była gotowa na aż tak dużą bliskość. Po weselu przyszedł czas na podróż poślubną. Dorota i Piotr zostali ulokowani w gustownym hotelu w Radwanowie. Postanowili tam lepiej poznać sobie, a wszystko za sprawą... kart, które przyniosła Dorota. Oj, nie zabrakło tam trudnych pytań! Dorota postanowiła wówczas wyznać, że nie chce być osaczana i zalewana komplementami. Jednocześnie Dorota wyznała, że potrzebuje zdecydowanie o wiele więcej czasu, aby się otworzyć i zblizyć do Piotra. Mężczyzna aż nie wiedział, co powiedzieć, gdy to usłyszał. Dorota boi się, że nie będzie w stanie spełnić oczekiwań Piotra, ale czy słusznie?

Patrycja i Adam również spodobali się sobie od pierwszego wejrzenia. Następnie przyszedł czas na pierwszy taniec, gdzie oboje dobrze bawili się, chociaż Adam do mistrzów parkietu nie należy. Podczas sesji zdjęciowej Adam próbował całować Patrycję po szyi, co dziewczynę lekko speszyło. Na weselu show skradła Urszula, 57-letnia matka Adama, która postanowiła... zaśpiewać "Modlitwę" Okudżawy. Uznałem to za miły gest, skoro już zaśpiewała - skomentował to później Adam.

Dagmara, siostra bliźniaczka Patrycji, wyznała twórcom "ŚOPW", że musi przetestować Adama. Chce tylko, żeby jej siostra w końcu była szczęśliwa. W tym samym czasie Adam opowiadał o swoich poprzednich związkach, które określił bardzo nieudanymi. Trochę przeszedłem w swoim życiu - dodał.