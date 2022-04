"Ślub od pierwszego wejrzenia 7" odcinek 6. Dorota mocno testuje cierpliwość Piotra! Adam próbuje zbliżyć się do Patrycji. Uda mu się?

Za nami 6. odcinek programu "Ślub od pierwszego wejrzenia 7". Dorota mocno testuje cierpliwość Piotra! Adam próbuje zbliżyć się do Patrycji. Uda mu się? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 6. odcinku "ŚOPW 7"!

Agnieszka i Kamil od razu przypadli sobie do gustu. Już tuż po ślubie zaczęli planować swoją przyszłość! Dzięki temu pod koniec podróży poślubnej, mieli już zaplanowane dalsze życie! Pytanie tylko, jak plany przełożą się na rzeczywistość. Po podróży poślubnej Kamil i Agnieszka pojechali do Włocławka, gdzie mieszka Kamil. Pierwszy dzień mieli zaplanowany po kokardę. Spotkania ze znajomymi oraz rodziną - doba jest za krótka, aby to wszystko zmieścić. I te codzienne rozterki - rosół, kawa, umycie auta. Tak wygląda codzienność. No, może nie każdego dnia jeździ się z rosołem po mieście. Napięty grafik sprawia, że łatwo się zirytować.

Wieczór też mieli zaplanowany. Urodziny znajomej. I tu zaczyna się kłopot - jak się ubrać? Na luzie czy elegancko? Agnieszka nie do końca była przygotowana na opcję na elegancko. Do tego problemy podczas prasowania i zalana koszula. Później nie było lepiej - Kamil, nie chcąc mieć pogniecionej koszuli, nie zapiął pasów w aucie. Całą sytuację spotkania z nieznajomymi bardzo zestresowana była Agnieszka, czego Kamil nie zauważał... Na szczęście siostra Kamila zobaczyła o co chodzi i pożyczyła Agnieszce swoją sukienkę.

Patrycja i Adam budują relację. Spodobali się sobie, ale Patrycja na razie pozostaje ciut nieufna i dystansuje się od męża, który pragnie bliskości. Adam uważa, że eksperci dobrali ich bardzo dobrze. 27-latka za to ma nadzieję, że podczas podróży poślubnej lepiej się poznają i będą rozmawiać, rozmawiać oraz rozmawiać. W hotelowym pokoju zaskoczyła ich wanna i ogromne łóżko, a na korytarzu.... lalki, które były ciut przerażające.

Patrycja cały czas podkreśla, że Adam to... tak naprawdę obcy chłopak. Widać, że ciągle się dystansuje i krępuje. Za to Adam... szuka dotyku i widać, że Patrycja bardzo mu się podoba. Bliskość bardzo jest ważna - wyznał Adam. Adam bardzo dużo mówi, Patrycja sporo mniej, ale sama przyznaje, że cieszy się, że Adam ciągnie ją za język. Ja potrzebuję czasu - wyznała mężczyźnie.

Dorota i Piotr spodobali się sobie od pierwszego wejrzenia. Kobieta przyjęła nazwisko męża, a mężczyzna uważa, że wygrał los na loterię mając tak piękną żonę. Niczego przed sobą nie udają i chcą się lepiej poznać. Wizyta w zoo udowodniła, że Dorota nie przepada za pozowanymi zdjęciami. No cóż, Piotr musi się dostosować. Następnie Piotr musiał zmierzyć się z irytacją Doroty - wszystko przez auto, które wypożyczyli i fakt, że musieli na nie czekać godzinę dłużej. Na szczęście, Piotr ma bardzo dużo cierpliwości do Doroty, co 29-latka sama przyznaje.

Później to jednak Piotr podda swoją żonę próbie cierpliwości. Bilard to zawsze jakieś wyzwanie. Niestety, Dorota sama przyznaje, że... Piotr podnosi jej ciągle ciśnienie. Nie wie, czy to przez działania mężczyzny czy przez kamery, jednak zauroczony Piotr ładnego zadania mieć nie będzie. Następnie, Piotr postanowił dać Dorocie prezent - bransoletkę ze znakiem nieskończoności!

