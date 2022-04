"Ślub od pierwszego wejrzenia 7". Piotr już naciska Dorotę w temacie dzieci! Adam coraz bliżej Patrycji! Co się wydarzyło w 7. odcinku?

Za nami 7. odcinek programu "Ślub od pierwszego wejrzenia 7". Losy niektórych par mocno się komplikują! Piotr po kilku dniach znajomości naciska Dorotę w temacie dzieci! Adam coraz bliżej Patrycji! Sprawdźcie, co jeszcze wydarzyło się w 7. odcinku "ŚOPW 7"!

"Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Patrycja i Adam

Patrycja i Adam początkowo bardzo się sobie spodobali, ale Patrycji trudno jest przełamać barierę przed kontaktem fizycznym. Pojawił się dystans. I to mocny. Adam i Patrycja w dodatku mało ze sobą rozmawiają. Widocznie Adam ma dość inicjowania rozmów.

Nie chodzi mi o moją krępację względem Pyśki, chodzi o całą sytuację i obecność kamer - wyznał Adam.

Małżonkowie musieli jednak podjąć pierwszą ważną decyzję - po podróży jadą do Patrycji czy Adama? Trudno było wybrać odpowiednie rozwiązanie.

Adam wciąż próbuje. Postanowił przygotować dla swojej żony wykwintną kolację na słodko w pokoju hotelowym! Przez żołądek do serca? Jest na to szansa! Doszło nawet do pocałunków! W drodze powrotnej z podróży poślubnej, Adam otworzył się przed Patrycję i opowiedział m.in. o śmierci swojego ojca. Do Bełżyc dojechali wieczorem. W domu przywitała ich mama Adama.

"Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Dorota i Piotr

Dorota i Piotr walczą o swój związek. Początkowo wszystko szło, jak po maśle, ale w Dorocie odezwały się lęki i nie czuje się już tam komfortowo. Po podróży poślubnej młodzi zatrzymali się u Piotra. Od razu zaczęło się od inspekcji lodówki!

Nie poczułam się jak w domu, poczułam się neutralnie - wyznała Dorota.

On ma jakąś wizję mnie, do której ja muszę dorosnąć. On jest bardzo stanowczy, a ja muszę się dopasować - dodała później kobieta.

Widać, że Dorota jeszcze cały czas mocno się dystansuje. Oj, lektura "Kamasutry", podarowanej przez znajomych, na razie nie ma sensu.

Dorota miała chwilę załamania. Zapłakana zapytała Piotra o to, czy ma wrażenie, czy nic z siebie nie daje. Dorota ma wrażenie, że nie potrafi doskoczyć do oczekiwań swojego męża! Piotr nie będzie miał lekko. Tłumaczy Dorocie, że cieszy się z samej jej obecności i docenia wszystko to, co robi, ale do niej nie docierają jego słowa. Kolejnego dnia Piotr postanowił z Dorotą porozmawiać o... dzieciach! Wyraźnie nie był zachwycony odpowiedzią kobiety, gdy oznajmiła mu, że nie chce jeszcze teraz dziecka.

Dla mnie to zwieńczenie rodziny - wyznał Piotr.

Później postanowił jednak ponaciskać Dorotę dalej w tym temacie, dając jej wyraźnie do zrozumienia, że chce szybko spłodzić potomka. Wszak babcie czekają, a chrzestni już wybrani... Teraz z kolei Dorota nie będzie mieć łatwo z Piotrem i jego zaborczością w tym temacie. Następnie Piotr zaczął naciskać w temacie... przeprowadzki Doroty do niego. Nie dopuszcza do siebie wizji, że mógłby przeprowadzić się do niej.

"Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Agnieszka i Kamil

Agnieszka i Kamil są już jak stare małżeństwo. Jakby znali się od lat. Na razie są pochłonięci spotkaniami z rodziną Kamila. Po powrocie do domu, Agnieszka postanowiła... przemeblować mieszkanie Kamila! Mężczyzna musiał potulnie zgodzić się na nowe porządki w mieszkaniu. Koniec kawalerskiego życia.

