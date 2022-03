"Ślub od pierwszego wejrzenia 7". Piotr wspomina czas realizacji programu. Potwierdza plotki, że nie ułożyło mu się z Dorotą?

"Ślub od pierwszego wejrzenia 7" jest na swoim początkowym etapie emisji. Na razie, jako widzowie, możemy śledzić pierwsze poczynania małżonków, którzy właściwie dopiero się poznali i za sobą mają jedynie wesele.

Jednak w sieci pojawia się już mnóstwo domysłów i spekulacji odnośnie do przyszłości ekranowych małżeństw. Co więcej, niektóre z tych teorii podkręcają... sami uczestnicy! Chyba nigdy wcześniej uczestnicy "ŚOPW" nie byli aż tak aktywni w mediach społecznościowych w trakcie emisji programu, jak ma to miejsce teraz. Wielu fanów zastanawia się, czy producenci programu nie zmienili niektórych zapisów w kontraktach uczestników, aby ci mieli więcej swobody w wypowiadaniu się o programie.

Agnieszka Miezianko z ważną informacją. Co dalej z jej małżeństwem z Kamilem?Zobacz więcej

Swój wpis na temat realizacji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w sieci właśnie opublikował Piotr. Wpis, zdaniem wielu fanów, daje do myślenia i między wierszami sugeruje, że relacja 34-latka z programową żoną, Dorotą, mogła nie przetrwać. Wcześniej coś podobnego sugerowała siostra Doroty, która miała za złe producentom czemu nie pokazali, dlaczego Dorota w pewnym momencie staje się ciut wycofana...

Piotr napisał:

Po części w związku z piękną pogodą, a po części z przemyśleniami na temat udziału w ,,Ślubie od pierwszego wejrzenia" naszły mnie dzisiaj małe wspominki. Pamiętam jak w trakcie nagrań oglądało się nam 6 sezon. Dziwnie abstrakcyjne, jakby oddalone i nadal połączone z niedowierzaniem uczucie, że niedługo my sami będziemy częścią tego, na co właśnie patrzymy, niepewność, chęć wymiany doświadczeń, o których mniej lub bardziej myśleliśmy. Tyczy się to nie tylko nas, ale myślę, że w różnym stopniu wszystkich par biorących udział w programie i pracujących nad stworzeniem relacji. Wzajemny szacunek podczas nagrań jak i poza kamerami, rozmawianie ze sobą o wszystkim, nie tylko o tym co wydaje się najważniejsze ale nawet (a może przede wszystkim) o sprawach z pozoru nieistotnych, to rzeczy, które mogą później przesądzić o tym czy decydujemy się ze sobą pozostać, a uwierzcie, poczucie, że podeszło się do siebie nawzajem poważnie i bez poczucia niedomówień jest nieocenione kiedy znikną kamery i zostajemy już tylko my i nasze uczucia. Trzymam gorąco kciuki za to, żeby w sercach wszystkich par gościła po programie taka wiosna jaką mamy teraz za oknami. W ostatecznym rozrachunku wszystko inne jest najmniej ważne. Trzymajcie się! :)