"Ślub od pierwszego wejrzenia 7". Widzowie nie mają litości dla Kamila. "Współczuje Agnieszce w taką rodzinkę się wpakować."

"Ślub od pierwszego wejrzenia 7" wywołuje wśród widzów ogromne emocje już od swojego pierwszego odcinka. W najnowszej edycji programu, eksperci postanowili połączyć w parę Kamila i Agnieszkę. O ile Agnieszka wywołała wśród widzów pozytywne emocje, tego samego nie można powiedzieć o jej mężu Kamilu. Fani nie pozostawili na nim suchej nitki.

Na antenie telewizji TVN możemy oglądać 7. edycję "ŚOPW", w której doszło do połączenia Kamila i Agnieszki, których mogliśmy poznać już w 1. odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia 7". Już wtedy pojawiały się głosy, że 29-latka oraz 27-latek bardzo do siebie pasują. Wszelkie medialne doniesienia wskazują na to, że para tworzy szczęśliwe małżeństwo. Jednym z nich jest informacja, jakoby Agnieszka miała przeprowadzić się z Białegostoku do Włocławka, gdzie mieszka Kamil. Pojawiły się również pogłoski odnośnie potwierdzenia przez jednego z członków rodziny Kamila, że para wciąż jest razem.

Widzowie nie mają litości dla Kamila ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 7"

Choć Agnieszka z miejsca zyskała sympatię widzów, to niestety nie można powiedzieć tego samego o jej mężu. W komentarzach na oficjalnym profilu "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na Facebooku, pojawiła się lawina komentarzy krytykujących mężczyznę i współczujących Agnieszce, że związała się akurat z Kamilem.

Współczuje Agnieszce w taką rodzinkę się wpakować. Tylko ja, ja,ja i moje sprawy, [...] a gdzie w tym wszystkim Agnieszka i zastanowienie się, jak ona się czuje i czego oczekuje. Podziwiam za wytrwałość.

"Widać że gość jest dość toksyczny i zafiksowany na sobie. Myślę, że Aga nie wytrzyma w kolejnych odcinkach.

A mnie zadziwia, że koleś prowadzi samochód bez pasów (bo nie chce pognieść koszuli), w tym samym czasie jeszcze pisze smsy i to wszystko jest pokazane w tv. Super, brawo za głupotę dla niego.

Zawiodłam się na nim,myślałam,że jest fajniejszy.Moim zdaniem ona mu się nie podoba i go denerwuje już.

On tylko myśli o sobie i swojej rodzince ona na boku. - możemy przeczytać w komentarzach na Facebooku.

Podzielacie zdanie internautów? A może są oni zbyt surowi dla Kamila? Oceńcie sami.

