"Ślub od pierwszego wejrzenia 7". Wpadka matki Adama, czy celowa prowokacja? Co musiała czuć panna młoda?

Niedawno miała miejsce emisja odcinka, w którym ślub wzięli ze sobą Adam i Patrycja. Podczas ceremonii wiele się działo, przez co uwadze mógł umknąć pewien istotny szczegół, który jednak wypatrzyli niektórzy widzowie. Chodzi o strój, w jakim matka pana młodego pojawiła się na ślubie. Fani nie pozostawili na teściowej Patrycji suchej nitki!

"Ślub od pierwszego wejrzenia 7" - ślub Patrycji i Adama

Adam i Patrycja są trzecią parą, którą mogliśmy poznać w 7. sezonie programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Przebieg ceremonii należał do wyjątkowo dramatycznych. Początkowo panna młoda nie była w stanie opanować emocji, przez co rozpłakała się i nakrzyczała na swojego wuja, a później się okazało, że Adam miał spore problemy ze znalezieniem świadka i od jego strony na ślubie znalazły się raptem 3 osoby. Jak się okazuje, nie były to jedyne powody, przez które ceremonia nie mogła być zaliczona do udanych.

"Ślub od pierwszego wejrzenia 7" - potężna wpadka matki Adama, czy celowa prowokacja?

Czujni widzowie zwrócili uwagę na to, że przyszła teściowa Patrycji złamała jedną z najważniejszych ślubnych tradycji. Postanowiła przyjść na ceremonię ślubu swojego syna w białej sukni, gdzie kolor ten podczas zaślubin ma być zarezerwowany wyłącznie dla panny młodej. Widzowie oglądający program nie kryli swojego oburzenia, jakie wywołał na nich strój matki Adama.

Nie mogę przeboleć białej sukni mamy Adama.

Nie zakłada się białej sukienki na cudzy ślub i tyle, jest mnóstwo innych kolorów do wyboru - możemy przeczytać w komentarzach do odcinka.

Matce Adama zarzuca się również próbę odwrócenia uwagi od panny młodej i skupienie jej na sobie. Postanowiła ona bowiem zadedykować swojemu synowi i jego żonie balladę "Modlitwa" Bułata Okudżawy, którą wykonała a cappella. Widzowie uważają, że niespodziewany występ w połączeniu z białą sukienką były oznaka tego, iż matka Adama chciała tego dnia być w centrum uwagi.

Nie znała dziewczyny i założyła białą - duży nietakt. A potem kwestia piosenki… Ewidentnie kobieta chciała być w centrum - komentują widzowie.

Choć większość widzów uważa zachowanie teściowej Patrycji za celowe, to może był to jedynie tylko czysty przypadek i nie miała ona złych intencji?

