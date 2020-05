"Ślub od pierwszego wejrzenia". Adrian Szymaniak dokonał zabiegu przeszczepu włosów! Jak teraz wygląda uczestnik programu TVN?

Adrian Szymaniak przez lata miał problemy ze swoimi włosami. W listopadzie 2019 roku gwiazdor programu TVN wyznał, że od ponad 10 lat zmaga się z wypadaniem włosów, przez co stracił pewność siebie.

Uczestnik programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" postanowił coś zrobić ze swoim problemem i zdecydował się na zabieg przeszczepu włosów. Teraz prezentuje efekty, które opatrzył szczerym i emocjonalnym wpisem:

YEAH ‼️‼️‼️ W końcu nastał ten dzień w którym to zakłady fryzjerskie zaczęły ponownie funkcjonować 🙍‍♂️💆‍♂️🧖‍♂️💇‍♂️👌🏻. Wiem, że wielu z Was podziela moją euforię, może jedynie nie Ci, którzy korzystali z podziemia fryzjerskiego przez ostatnie miesiące 😜😅🤷🏼‍♂️. Moja głowa po 3 miesiącach, wyglądem przypominała trochę styranego mopa 🤣😂🤦🏼‍♂️. Tak wiec dzięki @lukaszdarlak za przywrócenie poprawności fryzury 😉👍🏼....ale teraz do meritum ‼️ Dostaję wiele wiadomości od Was z zapytaniem jakie efekty dał mi przeszczep włosów, któremu poddałem się w listopadzie 2019 roku w @przeszczepy_wlosow za pomocą robota ARTAS🔬👨‍⚕️. A wiec....TADAMMMM SAMI OCEŃCIE 😁. Dlaczego po takim czasie publikuje efekt ⁉️ Już wyjaśniam: Zabieg przeszczepu włosów, ma taka charakterystykę iż efekt 100% zauważalny jest dopiero po roku. Natomiast pierwsze półrocze jest takim czasem gdzie trzeba się uzbroić w cierpliwość, dbać, pielęgnować i zapuszczać każdy wyrośnięty i odrośnięty włos w miejscu przeszczepu. W miesiąc/ dwa miesiące włosy przeszczepione z natury wypadają, co sprawia wrażenie po tej początkowej fazie, że jest ich mniej niż przed zabiegiem. Następnie wszystko zaczyna wyrastać na nowo. Zgodnie z zalecaniami kliniki i lekarza pierwsza ingerencja 💇‍♂️💇‍♂️💇‍♂️ z uwagi na powodzenie zabiegu jest możliwa najwcześniej po 6 miesiącach. Stąd moja radość dnia dzisiejszego jest podwójna 😜😅. Za kilka dni przygotuje dla was relacje jak to wyglądało miesiąc po miesiącu, żebyście sami zobaczyli jak to wszystko przebiegało, oraz przypomnę na czym polega metoda której się poddałem. Dzisiaj, jak patrzę w lustro, widzę kogoś młodszego i nieco bardziej atrakcyjnego. Mimo wszytko, że mam świadomość, iż siedzi tylko w mojej głowie, to zyskałem większą pewność siebie i widzę jak jedno z moich marzeń stopniowo się spełnia 🤩😎😁👍🏼💥🎉🥂🍾 PS: zdjęcia wykonane telefonem przez @anitaczylija bez żadnej obróbki w programie graficznym, chciałem pokazać Wam jak najbardziej naturalny efekt 📱📸